Movilización médica tras un golpe «terrible»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se desplazó anoche a la estación madrileña de Atocha para seguir desde el centro de emergencias de Renfe el accidente en Adamuz (Córdoba) donde el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad provocó al menos 21 muertos.

La gravedad del accidente llevó al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a suspender su agenda de hoy, incluida la reunión que tenía prevista con Alberto Núñez Feijóo, quien previamente había solicitado que la pospusiera al conocerse el accidente.

Todas las comunidades autónomas mostraron su disposición a ayudar a Andalucía en el rescate de las víctimas y en la asistencia sanitaria a los heridos.

El hospital Reina Sofía de Córdoba movilizó a personal de cuidados intensivos para atender a los numerosos heridos del accidente. El centro cordobés activó a todo su personal de Urgencias y habilitó al completo la UCI 11 para los afectados en el grave accidente.

La actividad en Urgencias del centro hospitalario cordobés era anoche frenética. Las ambulancias entraban y salían cargadas de mantas y camillas con destino Adamuz. Los afectados por el accidente eran prioridad.

La red de centros de transfusión sanguínea redistribuyó sangre hacia Córdoba y Jaén. Además, se montó un puesto médico avanzado en el edificio técnico de Adif para realizar el triaje de los heridos, la atención sanitaria inicial y la estabilización antes del traslado a los hospitales. Asimismo se avisó al Hospital de Andújar y Hospital Universitario Virgen del Rocío para que estuvieran activados y con recursos preparados y coordinación permanente.