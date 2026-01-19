Al menos 40 muertos, víctimas sin rescatar y empujón a una investigación que será dura y compleja

El número de víctimas mortales en la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba, se eleva ya a 40 fallecidos. Una cifra de muertos que pasó de 39 con las primeras luces de este lunes y tras una intensa madrugada de trabajo de los equipos de rescate, a uno más que se confirmó ya en la tarde, en torno a las 19.00 horas. En cualquier caso esta cifra de 40 muertos aún no es definitiva. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presente en el lugar del accidente desde la noche del domingo, explicó que las labores de rescate se centraban en la extracción e identificación de los cadáveres que, muy previsiblemente, permanecían mientras él hablaba en dos vagones del Alvia que cayeron por un talud de cuatro metros tras el choque con el tren de Iryo. "No va a ser rápido; es un trabajo duro y complicado", señaló Moreno. Tan dura y compleja como será la investigación oficial para saber qué y por qué ocurrió este gravísimo accidente ferroviario, según coinciden autoridades y expertos.

En cuanto al rescate, la maquinaria pesada que debe elevar los vagones siniestrados tenía dificultades este lunes para acceder y maniobrar debido a la complejidad del terreno. Hasta el punto de que una de las opciones que se estudió fue partir los vagones en dos para poder acceder dentro. Moreno describió esos vagones como "un amasijo de hierros". De hecho ha comenzado ya la instalación de una gran grúa para poder efectuar unas tareas se prevén lentas, para mayor angustia de los familiares de los todavía desaparecidos.

Sara Fernández

Entre las víctimas cuyas identidades ya van trascendido están el maquinista del Alvia, dos periodistas de Huelva, un agente de la Policía Nacional natural de Córdoba, una maestra de Bujalance (Córdoba) que trabaja en Madrid o los cuatro miembros de una misma familia de Punta Umbría, en Huelva, de la que solo ha sobrevivido una niña de seis años. Entre los desaparecidos hay un cardiólogo del hospital de la Paz en Madrid.

Balance de heridos y pacientes aún ingresados

En los hospitales también se lucha contra el reloj, aunque también hay afectados que logran salir. A poco más de media hora en coche de la zona cero, en Córdoba, 41 heridos -37 adultos y 4 niños- continúan ingresados en hospitales de la ciudad, la mayoría en el Reina Sofía, dos de ellos en Andújar (Jaén), y uno en Huelva, a donde fue trasladado desde el Reina Sofía. Doce de los heridos, uno menor de edad, están en la uci y 81 han sido ya dados de alta. En total, los pacientes asistidos han sido 122, entre ellos cinco niños.

Pero fuera de los centros médicos aún es más duro.Tanto en Córdoba como en las ciudades de procedencia y destino de los trenes, Huelva, Málaga, Sevilla y Madrid, la Guardia Civil ha habilitado puntos para la toma de muestras de ADN a familias de desaparecidos, a fin de acelerar posibles identificaciones de cadáveres. Los que no saben aún qué ha pasado con los suyos son los que se enfrentan a la mayor incertidumbre, ya que aún no tienen constancia del paradero de quienes viajaban en el tren. Esa incertidumbre ha dado lugar a escenas de intenso dolor en el centro cívico de Poniente, en la capital cordobesa, donde esperan información familias de al menos treinta y tres pasajeros de los que sigue sin saberse nada.

Lucía Feijoo Viera

A primera hora la tarde de este lunes, el equipo de 16 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Córdoba, se tuvo que reforzar con once profesionales más procedentes de Granada, Jaén, Sevilla y Málaga, además de la coordinadora de los institutos de Medicina Legal andaluces, médico forense en Huelva. Asimismo, la cámara de grandes catástrofes del Instituto de Medicina Legal, con capacidad para 45 cuerpos, se ha habilitado para poder albergar casi una veintena más de plazas, hasta 61 cadáveres. La Junta informaba de esta ampliación a las 15.55 horas, cuando la cifra de fallecidos provisional todavía era de 39.

Por el momento, el Instituto de Medicina Legal ha recibido ya un total de 37 cuerpos. De ellos, los médicos forenses han realizado un total de 23 autopsias, informó el Centro Integrado de Datos (CID) constituido por el accidente de trenes. Pero la pesadilla no ha terminado ni para las familias de los desaparecidos ni para los profesionales en catástrofes y emergencias.

La investigación del siniestro: posibles causas

Después de las víctimas, que han de ser lo primero, llega la investigación sobre qué ha ocurrido. Ya se va abriendo paso y costará lo suyo. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desplazado a la zona cero de la tragedia, ha pedido tiempo para dar con las causas del accidente, evitando especular. "El tiempo y el trabajo de los técnicos darán con la respuesta", garantizó, a la vez que hizo un llamamiento a la ciudadanía para informarse por medios contrastados y fuentes oficiales frente a los "bulos" que generan "zozobra y extienden el dolor".

El expediente abierto por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) detalla que, según las primeras pesquisas, los dos últimos coches del tren Iryo descarrilaron en la entrada de la estación de Adamuz invadieron la vía paralela, lo que produjo la colisión con el tren Renfe Alvia, que circulaba en sentido contrario. El presidente de Renfe descartó esta mañana la posibilidad de un fallo humano, mientras el ministro de Transportes, Óscar Puente, se refirió al accidente en unas primera comparecencia como "tremendamente extraño". Pero el ministro ha ido dando algún dato más, pese a no descartar ninguna hipótesis ahora mismo.

IGAT

Llamada del maquinista

Este lunes, en declaraciones a la SER, Puente ha insistido en que está confirmado que sí hubo choque entre los trenes, pese a que el responsable de Renfe dudaba a primera hora del día, y que parece que la velocidad era la adecuada, por lo que el fallo humano sería complicado, pese a que todas las hipótesis serán revisadas. El titular de Transportes ha dicho que no se puede descartar un fallo de infraestructuras o del material rodante o, incluso, una confluencia de varios factores al mismo tiempo. Sacar conclusiones ciertas será difícil y labor de especialistas. Quiso recalcar que ni el propio maquinista de Iryo, en su primera llamada, supo explicar qué había ocurrido en el accidente. "No sabía que había pasado. Dijo 'he tenido un enganchón'".

Lo que también apuntó Puente es que había roturas en la vía donde tuvo lugar el accidente, pero descartando que eso sea un indicio determinante, ya que faltaría por saber a ciencia cierta si esas roturas en la vía son causa o consecuencia del descarrilamiento. Todo el material que se está recogiendo sobre el terreno pasará al laboratorio en las próximas horas. Es el segundo paso de la investigación, tras la recopilación de material, pruebas e indicios sobre el terreno de los expertos e investigadores. Las pesquisas llevarán lo suyo y lo que se prevé algo más rápido es la recuperación de la vía: el ministro señaló al 2 de febrero como fecha para apertura completa de la alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

También la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, se trasladó ayer a Adamuz, junto al fiscal jefe de Córdoba y el fiscal designado al Partido Judicial de Montoro. La investigación la llevará la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia 2 de Montoro, que estaba de guardia en el momento del accidente y cuya jueza se desplazó al lugar del siniestro desde la noche del domingo.

El Gobierno decreta tres días de luto nacional

Pedro Sánchez anunció en Adamuz tres días de luto oficial en todo el país y quiso destacar la buena coordinación entre administraciones. "Unidad en la respuesta" y "lealtad institucional", ha subrayado en una breve comparecencia en la caseta municipal de Adamuz, instalaciones donde se montó el hospital de campaña de las primeras horas y que durante toda la madrugada y buena parte de la jornada de hoy ha sido uno de los puntos de referencia para los servicios de emergencia. Esa colaboración en el trabajo la destacaron los responsables de todas las Administraciones presentes: Sánchez estuvo acompañado en Adamuz por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el alcalde de la localidad, Rafael Ángel Moreno. Ya por la tarde estuvo allí el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, que se reconoció impactado por lo visto en la zona cero. Y aunque dijo que su información provenía de la Junta de Andalucía porque el Gobierno no le había contado nada, evitó pasar de ahí en su usual confrontación con el Ejecutivo.

Lucía Feijoo Viera

Adamuz, un pueblo volcado con las víctimas

Cuando las autoridades comparecieron ante los medios, aún se amontonaban a su alrededor las mantas aportadas por vecinos de la localidad, un pueblo de unos 4.000 habitantes absolutamente volcado con las víctimas del accidente, como lo hicieron los de otros municipios cercanos del Alto Guadalquivir: Villafranca, Montoro o El Carpio. El propio alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, fue de los primeros en llegar al lugar del descarrilamiento. "Cuando llegué al punto donde ocurrió el choque de trenes sentí auténtica desolación ante una situación tremenda", explicó.

Vista aérea del accidente de trenes cerca de Adamuz (Córdoba). / Guardia Civil / EFE

Cabe destacar que la zona cero del accidente se encuentra ubicada en plena Sierra Morena, a unos dos kilómetros del desvío entre la carretera de Adamuz y Obejo, en un punto de difícil acceso con vehículos, sobre todo de autobuses y ambulancias, por lo que la evacuación fue muy compleja desde el primer momento. Uno de los vecinos del pueblo, Gonzalo Sánchez -vendedor de cupones de la ONCE- logró acceder al lugar en un quad y ayudar en el rescate de varias personas. Sara, otra vecina que no dudó en ofrecerse como voluntaria describía la dureza de la situación sobre todo entre "las familias que habían quedado separadas", una circunstancia que calificó de "horrorosa".

La ola de solidaridad de Adamuz se ha extendido este lunes por toda la provincia, Andalucía y el resto de España, con minutos de silencio y la actividad política prácticamente paralizada. Los Reyes de España, desde Atenas, donde están por el funeral de Irene de Grecia, han expresado su consternación. Este martes, Felipe y Letizia se desplazarán a Córdoba mientras España sigue pendiente de las víctimas y desaparecidos. Después llegarán las preguntas y, con la investigación, las respuestas que deberían evitar que se repita un accidente tan terrorífico como el que ha vivido Córdoba.