Aviso a los conductores gallegos: si llevas esto dentro del coche la Guardia Civil te puede multar con 500 euros y la pérdida de 4 puntos

La visibilidad y la concentración son aspectos fundamentales de la seguridad vial. Por este motivo, las normas de tráfico sancionan la presencia de cualquier elemento que perjudique cualquiera de esos aspectos durante la conducción.

Todos tenemos claro que en caso de saltarse una señal de stop o por circular por exceso de velocidad, por ejemplo, hay multa, pero hay ciertas infracciones que no son tan conocidas.

El exceso de velocidad, circular sin seguro o las distracciones al volante son las principales causas de sanciones en Galicia. Tráfico insiste en que tanto los conductores como los ciclistas y patinetes tiene la obligación de cumplir la normativa para mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras.

¿Pueden multarme por llevar el ambientador del coche?

El artículo 19 del Reglamento General de Circulación lo deja claro: «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule». Esto implica que ningún objeto puede obstaculizar el campo de visión del conductor.

Llevar el ambientador u algún otro objeto pequeño colocado en el retrovisor puede suponer una distracción al volante. La DGT ha alertado a los conductores porque este tipo de accesorio puede interferir en la visibilidad del conductor durante la circulación y poner en riesgo la seguridad de las carreteras. Por ello, los agentes de tráfico pueden multar a los conductores que lleven colgando algún objeto del retrovisor.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que llevar objetos en el espejo retrovisor puede poner en peligro la conducción y, por tanto, ser motivo de multa. En el caso de los ambientadores y otros accesorios, por norma general, no están prohibidos. La sanción económica puede ascender hasta los 200 euros cuando el tamaño reduzca la visibilidad del conductor.

En el caso de que el objeto esté mal colocado y acabe en la vía, la multa puede ir hasta los 500 euros y la perdida de 4 puntos del carnet. Es por ello que la DGT es clara y recomienda no llevar ningún artículo de este tipo en el interior del vehículo.