Ateneo Atlántico abre el año con un ciclo sobre la memoria democrática

El próximo jueves, a las 19.30 horas, comenzará en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) el ciclo «Memoria democrática. Víctimas de la guerra civil y de la dictadura en la provincia de Pontevedra», organizado por el Ateneo Atlántico. En el proyecto participarán profesionales de diferentes ámbitos, entre los que se encuentran el editor Manuel Bragado, el antropólogo forense Francisco Etxeberría Gabilondo, el escritor Pepe Álvarez Cáccamo, el publicista Carlos Núñez y el dibujante Kiko Dasilva.

Según Teresa Conde-Pumpido, miembro de Ateneo Atlántico, la iniciativa pretende contrarrestar el mensaje que la extrema derecha difunde entre la juventud, que presenta la dictadura franquista como un periodo de prosperidad, una visión basada en mitos falsos creados por la propaganda del propio régimen.

«Existe una imagen romantizada de la dictadura, presentada como una etapa de vida plácida y sin problemas. Sin embargo, la mayoría de quienes formamos parte del Ateneo, por nuestra edad, vivimos esa dictadura y sufrimos la represión», advierte.

En su opinión, esta imagen romántica de la dictadura responde al interés de determinados sectores y medios de ultraderecha por deslegitimar la democracia. «Esa preocupación y la necesidad de defender la democracia, que hoy se pone en cuestión en muchos ámbitos, nos llevó a pensar que debíamos contribuir a la memoria democrática. Por eso, organizamos este ciclo», afirma.

Intenet amplifica este mensaje. En este sentido, reconoce que desarmar la desinformación y la manipulación en redes sociales es muy complicado. «Construir un bulo es fácil: se difunde, se replica y acaba apareciendo en supuestos medios como si fuera verdad. Nosotros no tenemos esa fuerza, pero sí podemos generar conciencia», sostiene.

La jueza jubilada asegura que ha habido un «olvido irresponsable» de quienes sufrieron y lucharon por la libertad. «No nos dimos cuenta de que olvidarlos no solo los ofendía a ellos, sino que también contribuía a desvalorizar la democracia», sostiene.

El ciclo comenzará con la mesa redonda «O papel da investigación na memoria democrática», centrada en las investigaciones llevadas a cabo en la provincia de Pontevedra. En ella participarán Conchi López Sánchez, investigadora de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y que ha trabajado en el censo de víctimas del golpe de Estado y de la guerra civil, y Montse Fajardo, que ha indagado desde una perspectiva feminista lo ocurrido con las mujeres tras el golpe y durante los primeros años del franquismo.

La actividad también dará espacio a familiares y amistades de las víctimas, con dos mesas: una dedicada a quienes murieron en el momento del golpe de Estado de 1936, y otra que recoge ejemplos de víctimas de la dictadura por activismo político. «Incluimos también la represión específica sufrida por las mujeres, especialmente por las que no encajaban en el modelo femenino del régimen», dice Conde-Pumpido.

La asociación de vecinos Praza da Miñoca, la Fundación ONCE y los IES O Castro y Politécnico también acogerán este ciclo, que se desarrollará hasta junio. «El conocimiento y la memoria son un deber moral que fomentan el respeto al pasado, a quienes lucharon y a las víctimas. Sin ese respeto no hay una sociedad verdaderamente democrática ni igualitaria. Por eso estas actividades también se llevan a los institutos, con charlas adaptadas a los jóvenes sobre campos de concentración como el de la isla de San Simón para que comprendan lo ocurrido y la importancia de que no se repita», dice.