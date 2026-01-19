Al menos 21 muertos al chocar dos trenes de alta velocidad en Córdoba

Grave accidente de tren en Adamuz (Córdoba). Al menos 21 personas fallecieron ayer tras descarrilar dos trenes en torno a las 19.50 horas, según confirmaron fuentes del Servicio de Emergencias 112 Andalucía y la Guardia Civil.

Según fuentes oficiales, a esos al menos 21 fallecidos se sumaban al cierre de esta edición decenas de heridos, algunos de ellos muy graves. Chocaron un tren de la compañía Iryo y un Alvia, cuyo maquinista fue uno de los fallecidos, lo que eleva notablemente la gravedad del suceso.

Además, varias personas continuaban anoche atrapadas en los vagones, algunas de ellas en estado grave, mientras los equipos de emergencia mantenían activas las labores de rescate. El tren Iryo implicado en el descarrilamiento es el convoy 6189, que cubría el trayecto Málaga–Madrid. Según informó la propia compañía en un comunicado, el servicio «había salido de Málaga a las 18.40 horas y en el momento del accidente viajaban a bordo unas 300 personas».

Como consecuencia del siniestro, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanecía anoche suspendida. Los trenes que operaban en la línea de alta velocidad entre Sevilla y Madrid estaban siendo redirigidos a sus estaciones de origen.

Hasta el lugar del accidente se desplazó el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, permaneció en el centro de seguimiento habilitado en la estación de Atocha, desde donde se coordinaba la gestión de la emergencia.

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas e incluso atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se desplazaron bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continuaban al cierre de esta edición trabajando sobre el terreno.

El accidente se produjo en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, donde un tren de Iryo, concretamente el vagón 6, invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren, un Alvia Madrid Atocha- Huelva provocando que ambos descarrilaran. Así lo informó InfoAdif a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalló que la incidencia obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.

En concreto, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el punto citado e invadió la vía adyacente. Por ella circulaba el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también se vio afectado y terminó descarrilando.

Despliegue sanitario

Los servicios de emergencia seguían trabajando en la zona mientras se evaluaba el alcance total del accidente y las autoridades investigaban las causas del siniestro, a la espera de más información oficial sobre las víctimas y el estado de los heridos.

Según confirmó Emergencias 112, en el descarrilamiento y colisión de estos trenes el 061 desplegó cinco UVI móviles, un vehículo de Apoyo Logístico del 061 y cuatro dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencia.