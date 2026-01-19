Más de 200 mujeres mayores de 61 años fueron asesinadas por violencia de género desde 2003

La violencia de género hacia las mujeres mayores es una realidad «invisible», marcada por el miedo, la dependencia y el aislamiento, según han alertado expertos de asociaciones como la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA), la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y HelpAge en una entrevista a Europa Press.

Desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, un total de 202 mujeres mayores de 61 años han sido asesinadas por violencia de género, lo que supone un 15% del total de casos, 1.346. En concreto, el Ministerio de Igualdad tiene registrados 86 víctimas, de entre 61 y 70 años, 105 de entre 71 y 84, y 11 de más de 84.

Mientras, en 2025 han sido nueve las mujeres asesinadas por violencia machista, un 19% de los 47 crímenes del año pasado. Así, se trata de tres víctimas de entre 61 y 70, cinco de entre 71 y 84 y un caso de más de 84 años.

Precisamente, la última mujer mayor de 61 años asesinada por violencia de género corresponde con la confirmación de este martes 13 de enero por parte del Ministerio de Igualdad, de un caso de una mujer de 78 años en Badajoz.

Según datos del departamento que dirige Ana Redondo, la víctima fue presuntamente asesinada el lunes 12 de enero, era española, no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, su excónyuge.

Las asociaciones coinciden en que la violencia hacia mujeres mayores no suele manifestarse de forma abrupta ni únicamente mediante agresiones físicas, sino como un proceso prolongado, cotidiano y normalizado.

«Lo más habitual es la extorsión económica, el maltrato psicológico y el verbal», explica el presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, que añade que también se producen «negligencias y malas prácticas» asistenciales, tanto en domicilios como en residencias.

Además, Fernández alerta de que se trata de un «maltrato invisible», reforzado por el edadismo. «Siempre nos fijamos en el maltrato a mujeres jóvenes o adultas, pero se ignora y se invisibiliza el maltrato hacia las personas mayores, que son las más vulnerables», apunta.