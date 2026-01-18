Las prestigiosas plumas tras «La temporada» en Mondariz

Domingo 28 de julio de 1912, «Reseña general de Mondariz»: «Entre sembrados y bosques aparecen, como salpicaduras rojas, cenicientas y blancas, numerosos caseríos y torres parroquiales, presididos en lo alto por la barriada, que alcanza ya dimensiones de populosa villa. Hacia el Norte se enseñorea la de Mondariz, cuyo camposanto, ceñido de recias tapias, simula una fortaleza. Al fondo entonan el paisaje las ruinas feudales del castillo de Sobroso, circundadas de lozana espesura (...) Linda con esta carretera el parque del magnífico establecimiento hidrológico, y a pocos metros de la puerta de entrada de la verja brota la fuente mineral de prodigiosas virtudes. Contiguo a ella está el pabellón en que día y noche se practica cuidadosamente el embotellado. Y a corta distancia se alza el magnífico edificio en que, con todas comodidad, pueden albergarse 600 personas (...) Este camino es por las tardes punto de reunión para los agüistas y para todas las personas que pasan en Mondariz la temporada».

La última entrega de este texto llegaría el domingo 6 de octubre de 1912, concluyendo la autora: «Yo espero que cada vez serán más conocidas, más admiradas las residencias gallegas y en este, como en tantos otros aspectos, habrá que agradecer mucho al Balneario famoso, que atrajo a Galicia parte de la emigración veraniega, y más atraería si en las comunicaciones ferroviarias no fuésemos la Cenicienta y en hospedajes todavía - en gran parte y con excepciones honrosísimas- la Maritornes». Firmado: La Condesa de Pardo Bazán.

Una década antes de su fallecimiento, aprovechando su estancia en el complejo impulsado por la familia Peinador, Emilia Pardo Bazán nutría con su talento la revista semanal que circulaba entre los huéspedes del Gran Hotel del Balneario de Mondariz , «La temporada», una publicación que se mantuvo desde finales del siglo XIX hasta el año 1931 y por cuyas páginas desfilaron las más brillantes plumas de la época: desde Manuel Murguía a Ramón Cabanillas, pasando por el discípulo de Valle-Inclán Prudencio Canitrot, Aurelio Ribalta, Antonio Rey Soto, Luis de Zulueta y autoras destacadas como la primera mujer escogida miembro de número de la Real Academia Galega, Francisca Herrera Garrido, o Sara Ínsua, periodista, traductora y escritora de gran éxito a principios del siglo XX que en el semanario dedicó un artículo a Rosalía de Castro.

La escritora gallega Laura Portas ha rescatado en su nuevo libro, «El palacio del agua», la memoria histórica de Mondariz-Balneario y en su novela está muy presente «La temporada», semanario de dominio público en Galiciana-Biblioteca Dixital de Galicia.

Publicaciones y curiosidades

El importante valor de la digitalización de esta revista radica en que es posible topar joyas culturales como la remitida por Manuel Murguía, uno de los grandes colaboradores de «La temporada», pues en julio de 1917 es publicado en el semanario del Gran Hotel un poema inédito de Rosalía de Castro en el que pueden leerse los versos: «E alá están c´os meus quereres/ tamen os meus mais fondos padeceres/ y as miñas esperanzas sempre vivas.../ Déixame partir, múlleres/ C´as ansias miñas cativas».

Ejemplar de "La temporada" de 1917. / Galiciana

En un fascículo de 1924 se recoge una reseña sobre la obra de la que está considerada una de las precursoras de la dramaturguia gallega, la también poeta Herminia Fariña Cobián, de la cual elevan sus versos a «unha das xoyas mais belidas e locentes da literatura galega», mientras que Francisca Herrera firmaba en 1927 esta estrofa: «¡Mondariz! Tienen tus aguas gracia, virtud y verismo, como otras ‘aguas de gracia’ en un segundo bautismo... A quienes salud imploran, ¡salud y vida les dan!».

Política, turismo, infraestructuras, vida social, cultura y patrimonio fueron algunas de las temáticas que los intelectuales trataron en «La temporada», que compaginaba sus artículos con la programación de actividades, el menú, los registros de entradas y salidas de los agüistas, el listado de precios de los servicios o las mejoras incorporadas al complejo hotelero y termal.

Llegada del Tranvía ao Porriño recogida en el semanario del Gran Hotel en 1920. / Galiciana

Otra de las curiosidades que se incluyen en algunos ejemplares de la revista cultural son las palabras que dedicaban los huéspedes al Gran Hotel, tal y como puede contemplarse en el ejemplar de «La temporada» de octubre de 1920 en el apartado «En el álbum del establecimiento». En este epígrafe se hallan pequeños textos firmados por Vicente Risco, el periodista Víctor Casas o Ramón Cabanillas, quien más adelante firmaría artículos son asiduidad. En concreto, Vicente Risco rubicraba el 1 de septiembre de ese año: «De Mondariz levo a lembranza saudosa e fonda do corazón amigo e garimoso de Enrique Peinador, que comigo sintiu en tres días inesquecibres que me deparou a súa xentileza, todas as meigueces da nosa Raza e da nosa Terra». Asimismo, Víctor Casas recomendaba la visita al complejo con las siguientes palabras: «A Mondariz debían vir con moita frecaencia non somentes os faltos de saude senon tamén os carente do santo enxebrismo e amor a nosa Patria pra purificarse no Santuario que leva o nome esclarecido de Peinador a quen todol-os galegos debemos alzar un altar no corazón».

Por su parte, como prueba de su estancia en el Gran Hotel, Ramón Cabanillas dedicaba al lujoso hospedaje de Mondariz los siguientes versos: «As augas de Mondariz/ viñeron a por en craro/ que son Dios e a nosa Terra/ os mellores boticarios. E foi o maior acerto/ da nosa Terra e de Dios/ que llas puxeran nas mans/ á casa de Peinador!».

Reseña de Mondariz firmada por Emilia Pardo Bazán en 1912. / Galiciana

Varios guiños al «estimado colega» FARO DE VIGO

En «La temporada» es posible encontrar también numerosas alusiones explícitas al decano de la prensa española, al que en la publicación cultural se referían como «estimado colega» FARO DE VIGO. Desde crónicas escritas en el periódico de relevancia para Mondariz y que eran replicadas a piezas que dejan constancia de la relación entre los editores de ambas publicaciones, «La temporada» configura una hemeroteca paralela a la del propio decano.

Buen ejemplo de esto es la crónica publicada en el sexto número de la revista en julio de 1912: «Ayer visitamos la magnífica casa en construcción que nuestro estimado colega Faro de Vigo está edificando en la calle Colón y en donde instalará sus oficinas (...) A media altura corre una elegante galería en donde se instalarán, independientemente de la dirección, las cajas de trabajo; y en la parte baja la importante maquinaria que ya ha salido de Alemania perfeccionada con todos los detalles y adelantos que hoy exige e impone la imprenta moderna. Pero, lo más interesante y lo que ha de llamar más la atención es la magnífica rotativa, modelo el más perfecto que ha salido de los talleres alemanes».

El texto publicado en la sección «Cosas de aquí» continúa: «Desde el principio de Otoño se publicará el periódico diariamente con 8 páginas impresas sobre cauchú, lo cual es un adelanto notable, porque produce una letra clara y precisa, de gran facilidad para su lectura. Muchos nos alegramos de esta importante mejora que nuestro colega introduce en su larga carrera periodística, y a la verdad, muy necesaria para la fama, el renombre y la circulación de Faro de Vigo, que no podemos negar es uno de los diarios mejor informados y bien escritos, no solo de nuestra región, sino de todo el mundo, porque se lee en todas las partes de Europa y América», enviando a modo de conclusión desde sus «modestas columnas» «un fraternal abrazo de felicitación al compañero Faro de Vigo».