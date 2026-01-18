Madrid ofrece sus hospitales a Andalucía por el accidente de trenes en Córdoba

Poco antes de las 20:00 horas, dos trenes han descarrilado en el término municipal de Amaduz, en la provincia de Córdoba. Por el momento, según las últimas informaciones, el número de fallecidos se eleva a siete y cerca de un centenar de heridos, de los cuales 25 están en estado grave. Ante esta situación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido a Andalucía todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112. Por otro lado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que está "pendiente" del accidente a la espera de tener más información.

"Los hospitales de la Comunidad de Madrid y los equipos del SUMMA 112 están pendientes del trágico accidente en Córdoba y a disposición de la Junta de Andalucía", ha publicado Díaz Ayuso en la red social X. Además ha anunciado que se desplagarán en Atocha equipos de apoyo para acompañar a los familiares, ya que uno de los trenes partió de esta estación madrileña y el otro tenía como destino la misma.

También se ha puesto en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para transmitirle su "solidaridad". "Los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias. Eso es lo importante ahora. Todo el ánimo a los afectados y a sus familias en estos momentos de angustia", ha publicado el dirigente popular en un mensaje en X.

Poco después de conocerse la información, el ministro de Transporte, Óscar Puente, se ha trasladado Centro de Gestión de Red H24 de Adif, desde donde está siguiendo toda la información. También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha explicado que está "muy pendiente del accidente" y que el Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencias. En la mísma línea se ha expresado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero: "Muy pendiente de los trabajos de emergencias en Adamuz. Todo mi ánimo a los pasajeros de los trenes que han descarrilado.