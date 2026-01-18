Tras 60 episodios
Antena 3 sacude su parrilla y anuncia el final de su serie más longeva en 10 años: fecha, horario y tramas de sus últimos capítulos
La cadena anuncia el final de la ficción 'La encrucijada', que ha emitido durante los últimos 6 meses
Redacción Yotele
Seis meses y 60 capítulos después, Antena 3 ha decidido poner punto y final a su serie más longeva en 10 años: 'La encrucijada'. La cadena ya promociona el "final de la serie" y avanza la fecha, el horario y las tramas de sus últimos episodios.
'La encrucijada' terminará su paso por Antena 3 el próximo jueves a las 22:50 horas con la emisión de sus dos últimos capítulos. Así, se acaba la serie más longeva de la cadena desde 'Allí Abajo' que tuvo un total de 69 episodios distribuidos en cinco temporadas.
Las tramas de los últimos capítulos
En último capítulo, Saúl secuestró a Amanda burlando a la policía y delante de los ojos de César, por lo que él, Octavio y todos sus allegados harán todo lo posible para dar con el paradero de la joven.
A pesar de estar completamente obsesionado con ella, Saúl amenazará con acabar con la vida de Amanda y del hijo que espera. ¿Conseguirán llegar a tiempo para evitar la desgracia?
Un recorrido aceptable en la noche del jueves
'La encrucijada' aterrizó en Antena 3 el verano pasado como la adaptación española de 'Sühan: Venganza y amor' y se ha emitido desde entonces en la noche de los jueves compitiendo contra 'Supervivientes' y 'Gran Hermano' por parte de Telecinco y contra 'Futuro imperfecto'. La serie no renovará por una segunda temporada a pesar de que promedia en sus 58 capítulos una media del 10,7% de audiencia.
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Una piscina natural hacia la ría de Vigo coronará la regeneración de la playa de A Punta en Teis
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El despido de una trabajadora con la que se casó dos meses después termina en sanción por fraude
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9
- Alberto y Fina: «En 42 años pasaron por cafetería Alameda, desde Beiras a Bárbara Rey»
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega