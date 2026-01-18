Galicia se congela con el aire polar: un nuevo frente de frío con nieve y granizo llega para comenzar la semana

El tiempo en Galicia este fin de semana está siendo muy gélido. La culpable es una masa de aire polar marítimo que desde el viernes, ha hecho que los termómetros se desplomen en toda la comunidad. Prueba de ello es la baja temperatura que este sábado se registró en Xares, A Veiga, donde los mercurios llegaron a marcar -5,9 grados negativos.

Domingo frío y con vientos del norte

Hoy domingo, el frío intenso obliga de nuevo a salir bien abrigados a la calle. Durante la madrugada, la cota de nieve ha descendido hasta los 800 metros, y muchos puntos de nuestra geografía han amanecido bajo fuertes heladas.

En el transcurso de la jornada, Galicia quedará en un corredor de vientos del norte, lo que va a provocar rachas moderadas, que irán bajando de intensidad con el avance del día.

La lluvia también hará acto de presencia este domingo en nuestra comunidad, se esperan precipitaciones en las provincias de Lugo y Ourense, que serán más persistentes en la Mariña.

El lunes nuevo frente y posibles granizadas

Para comenzar la semana tendremos que volver a tirar del paraguas. Tal y como pronostica MeteoGalicia, el lunes se espera la llegada de un nuevo frente frío, que irá barriendo la comunidad con el avance de las horas.

Un fenómeno que volverá a nublar los cielos de nuestra comunidad y que dejará chubascos generalizados, más frecuentes e intensos en la provincia de A Coruña y que ocasionalmente serán en forma de granizo. Las temperaturas volverán a caer, dejando la cota de nieve en los 1000 metros en los puntos más altos de Galicia.