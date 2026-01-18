Al menos dos muertos y varios heridos tras descarrilar dos trenes en Córdoba

Al menos dos personas han fallecido y varias han resultado heridas tras descarrilar dos trenes en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, según ha confirmado la Guardia Civil.

Como consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria entre Madrid y Andalucía permanece suspendida.

Fueron los propios pasajeros quienes dieron la voz de alarma, alertando de la posible existencia de personas heridas e incluso atrapadas, lo que motivó el despliegue inmediato de un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar del siniestro se han desplazado bomberos, Guardia Civil, Policía Local y servicios sanitarios, que continúan trabajando sobre el terreno.

El accidente se produjo en torno a las 19:50 horas ,en los desvíos de entrada a la vía 1 de Adamuz, donde un tren de Iryo invadió la vía contigua por la que circulaba otro tren, provocando que ambos descarrilaran. Así lo ha informado InfoAdif a través de su cuenta oficial en la red social X, donde detalla que la incidencia obligó a interrumpir el tráfico ferroviario en la zona.

En concreto, el tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga–Puerta de Atocha, descarriló en el punto citado e invadió la vía adyacente. Por ella circulaba el tren LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva, que también se vio afectado y terminó descarrilando.

Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona mientras se evalúa el alcance total del accidente y las autoridades investigan las causas del siniestro, a la espera de más información oficial sobre las víctimas y el estado de los heridos.