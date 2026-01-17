Pastora Rodríguez, presidenta de los médicos de laboratorio
La especialista es jefa del Servicio de Laboratorio Clínico del Área Sanitaria A Coruña
REDACCIÓN
La doctora Pastora Rodríguez Vázquez asume la presidencia de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), sucediendo al doctor Antonio Buño Soto, jefe del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Universitario La Paz de Madrid.
Especialista en Análisis Clínicos, la doctora Rodríguez ocupa desde 2024 el cargo de jefa del Servicio de Laboratorio Clínico del Área Sanitaria A Coruña. Anteriormente, entre 2020 y 2023, desempeñó el puesto de directora de Procesos de Soporte dentro del equipo directivo de la misma área sanitaria.
En palabras de la nueva presidenta de SEMEDLAB, 2026 se presenta como un año clave para consolidar y avanzar en sus diferentes proyectos. Actualmente, se trabaja en ultimar el nuevo Plan Estratégico de la Sociedad 2025-2028, que vertebrará y guiará las acciones de la nueva junta directiva.
