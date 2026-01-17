Mª Luisa Ferrerós: «Compartir tiempo de calidad con nuestros hijos es clave»

Prestar atención a los cambios en el comportamiento, a la presencia de conductas inhabilitantes como no querer salir o dejar de comer, concederles espacio y dedicarles tiempo de calidad para crear un canal de comunicación seguro, en el que se favorezca una escucha activa y real, huyendo de juicios y etiquetas. Son algunos consejos que la psicóloga infantojuvenil María Luisa Ferrerós considera fundamentales para llevar a cabo un acompañamiento adecuado a los adolescentes, unas recomendaciones que compartió ayer con el público asistente a la presentación de su nuevo libro, «Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia», que tuvo lugar en el Club FARO.

Acompañada por la coach emocional Laura González, la también experta especializada en neuropsicología y psicología forense abordó los principales miedos que transitan los jóvenes de hoy en día, así como aquellos factores que están teniendo un importante impacto en su desarrollo personal y social, tales como la alimentación, la baja autoestima y tolerancia a la frustración y, por supuesto, el acceso temprano a internet y a las redes sociales.

María Luisa Ferrerós comenzó señalando que entre los «fantasmas» más destacados que asolan a los adolescentes en la actualidad se encuentra el hecho de que «los jóvenes desarrollan el miedo al miedo, cuando el miedo es nuestro GPS, y ahí empiezan las fobias». La psicóloga infantojuvenil afirmó que «lo que nos debe alertar para saber si nuestro adolescente está atravesando un proceso grave siempre serán los cambios en su comportamiento, si se vuelve apático, y sobre todo aquellas conductas relacionadas con la fisiología, si pasa el día durmiendo, si no tiene hambre, si no quiere salir. Cuando esto se convierte en rutina, en algo muy inhabilitante, es cuando tenemos que pensar que algo está ocurriendo en su esfera emocional, que podría ser algo de bullying o inseguridad emocional».

A la hora de hacer frente a este tipo de situaciones, Ferrerós apuntó que «es importante ser sutiles para averiguar qué está sucediendo, no someterlos a un interrogatorio, porque entonces se cortará la comunicación y eso no nos interesa porque así no vamos a poder ayudarles. Tenemos que ser un refugio en el que nuestros adolescentes se sientan, ya no digo comprendidos, sino escuchados y nunca juzgados, de ahí que compartir tiempo de calidad con nuestros hijos sea clave».

Alimentación y redes

María Luisa Ferrerós afirmó que la adolescencia es una de las etapas «más complicadas del desarrollo, puesto que se dan muchos cambios que les cuesta asumir y se dan muchas inseguridades, por lo que hay que apoyar a los jóvenes y saber que cuanto más rebeldes o irascibles, más nos necesitan. La adolescencia se está adelantando porque hay un problema neurobiológico debido a la alimentación tan hormonada que se está llevando; la pubertad se está adelantando y la falta de nutrientes esenciales presentes en el pescado, que la mayoría no consume, provoca que los cerebros no funcionen como deben, se les bloquea con 14 o 16 años, no madura, y no son capaces de entender ni razonar».

Para Ferrerós, el papel de los progenitores y del profesorado «no es fácil», especialmente por la gran influencia de internet y las redes sociales. En este sentido, la experta analizó que «hay un mundo virtual que les confunde terriblemente y tenemos que educarlos para que tengan criterio propio y que sepan filtrar. El impacto es muy fuerte y tenemos que protegerlos, de hecho, ya estamos recomendando que no tengan acceso a internet hasta los 14 años».

«Niños caracol» que no salen de su habitación

En alusión a una de las consecuencias de la exposición temprana a las pantallas y a las redes sociales, María Luisa Ferrerós hizo referencia a un síndrome muy extendido en Japón y que ya se está dejando sentir en las grandes ciudades españolas: los denominados «niños caracol». La experta en psicología infantojuvenil explicó al público que este fenómeno que ya es motivo de preocupación consiste en que «los adolescentes no salen de su habitación porque en su cuarto lo tienen todo y no se atreven a enfrentarse al mundo real».Ferrerós indicó que la pandemia fue el gran detonante de esta tendencia, puesto que a raíz del confinamiento y el hecho de que prácticamente todas las relaciones se establecían vía online en aquel momento, «muchos jóvenes no aprendieron a socializarse, porque todo era conexión virtual: jugaban online, estudiaban online, etc, por lo que cuentan con un déficit importante en materia de aprendizaje social. Debido a esto, muchos ni siquiera saben interpretar el lenguaje no verbal, y es que en Japón hasta llegan a ponerles una bandeja con comida en la habitación, en donde se relacionan con el resto del mundo con un avatar con el que crean distintas personalidades, es decir, mienten».