Aire polar, temperaturas bajo cero y fuertes heladas: Galicia se prepara para un fin de semana gélido

El tiempo en Galicia durante los primeros días de 2026 está siendo de puro invierno. La lluvia, el viento y la nieve, han estado presentes desde el pasado día 5 de enero con la llegada de la borrasca Goretti y una sucesión de frentes atlánticos que no han dado tregua en nuestro territorio. Unos fenómenos a los que ahora hay que sumar la entrada de una masa de aire polar marítima, que desde este viernes ha hecho que se desplomen las temperaturas mínimas y que va a congelar con grandes heladas y temperaturas bajo cero nuestra comunidad durante este fin de semana.

Un sábado todavía pasado por agua

Tal y como avanza el pronóstico de MeteoGalicia, este sábado la borrasca situada el sur de Irlanda todavía dejará lluvias en las provincias de Pontevedra y A Courña, las cuales serán más aisladas y ocasionales en Lugo y Ourense.

Las temperaturas siguen en caída debido al aire polar, que permanecerá todo el día sobre nuestra comunidad haciendo que los termómetros desciendan hasta valores negativos. La mínima de la jornada en la comunidad se ha registrado en Carballeda de Valdeorras, en donde los mercúrios han caído hasta los -5,5º. Durante las horas más frías en Vigo no se han superado los 5º mientras que en Ourense han marcado valores un par de grados por debajo.

El domingo se esperan intensas heladas

Mañana domingo, la lluvia hará un paréntesis y la probabilidad de precipitaciones será muy baja. Por contra, lo que no abandonará Galicia será la masa de aire polar.

El ambiente gélido seguirá desplomando las temperaturas mínimas en nuestra comunidad, que provocarán intensas heladas en zonas de montaña. La previsión, es que los mercurios marquen valores bajo cero en muchos puntos de Ourense y Lugo, mientras que en localidades como Santiago y Pontevedra estarán muy próximos a los 0 grados.