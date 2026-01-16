«Más de una vida salvada al día»: Galicia vuelve a batir su récord de trasplantes

Galicia cerró el pasado año con un nuevo récord de trasplantes y donación de órganos, según el balance ofrecido ayer por el Sergas y la Axencia Galega de Doazón de Órganos (ADOS). El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la directora de la agencia, Marisa López, y la coordinadora autonómica de trasplantes, Encarnación Bouzas, puso cifras a un año que supera el techo histórico registrado en la comunidad en 2024, con 429 trasplantes, cinco más que en el año anterior. «Gracias a la generosidad de los gallegos y a la profesionalidad de los equipos de nuestros hospitales conseguimos realizar más de un trasplante diario, lo que se traduce en más de una vida salvada por día», subrayó Gómez Caamaño.

Del total de intervenciones, 229 fueron trasplantes renales, 116 hepáticos, 51 pulmonares, 26 cardíacos y 7 pancreáticos. Hasta 420 pacientes se vieron beneficiados por estos trasplantes, dado que algunos procedimientos fueron multiorgánicos. En este sentido, el conselleiro destacó el notable crecimiento de los trasplantes pancreáticos, que pasaron de 4 en 2024 a 7 en 2025, un aumento del 75%, así como la subida del 10% que registraron los trasplantes renales, que sitúa este procedimiento en su cifra más elevada desde su puesta en funcionamiento en 1981. Más allá de los órganos, la actividad en donación de tejidos también avanzó en 2025, con 211 donantes de córnea, 64 de hueso y 36 de segmentos vasculares.

Por otra parte, desde que en 2021 se aprobó la ley orgánica de regulación de la eutanasia, hasta 60 pacientes gallegos pudieron ser trasplantados gracias a la generosidad de 16 donantes que solicitaron la ayuda para morir.

Un factor decisivo en el crecimiento de los trasplantes registrado en Galicia fue la consolidación del programa de donación en asistolia, activado en 2012. Por primera vez en Galicia, las donaciones por asistolia —en donantes fallecidos por parada cardiorrespiratoria— superaron a las de muerte encefálica, lo que amplía el abanico de posibles donantes y contribuye al incremento registrado. En cuanto a la causa de fallecimiento de los donantes, la mayor parte se debe a un ictus, así es en el 53% de los casos; le siguen los traumatismos craneoencefálicos no relacionados con el tráfico (11%), mientras que aquellos derivados de accidentes de tránsito apenas representan el 1%. La edad media de los donantes fue de 62 años; el 60% tenía más de 60 años, y se registraron donantes de hasta 85 años, así como tres menores.

Gómez Caamaño subrayó asimismo la dimensión interautonómica de la red: en 2025, 99 pacientes gallegos recibieron órganos procedentes de otras comunidades y 66 donantes gallegos ofrecieron órganos a receptores fuera de Galicia. El acumulado desde 1981 asciende a 10.404 trasplantes realizados en la comunidad, con más de 3.600 donantes inscritos y una base de registro de donantes que supera las 128.000 personas. Un listado al que en 2025 se sumaron casi 2.000 personas que tomaron la decisión de donar sus órganos.

El conselleiro de Sanidade destacó en su intervención el reiterado descenso del número de familias que durante el 2025 se han negado a donar los órganos de sus familiares fallecidos. «Es un orgullo como gallego que cada vez más familias, ocho de cada diez, digan sí a la donación en Galicia, situando las negativas familiares por debajo del 20%, tres puntos menos respecto al año anterior», señaló Gómez Caamaño.

En esta creciente solidaridad de las familias y en el trabajo realizado por los profesionales de los 11 hospitales autorizados para la donación en la comunidad, puso también el foco Marisa López, directora del ADOS: «Las negativas familiares, que un día supusieron un escollo importante en el programa de donaciones, quedan ya atrás. Tenemos que destacar, en este sentido, el trabajo de los coordinadores hospitalarios que afrontan con una exquisita profesionalidad un momento tan delicado y, sin duda, la generosidad de las familias».

En este momento, en la comunidad hay 266 personas en lista de espera para ser trasplantadas, lo que supone un gran incremento con respecto a años anteriores. Según la coordinadora autonómica de trasplantes, Encarnación Bouzas, esto se debe a que «aumentaron las indicaciones», es decir, «antes una persona mayor de 65 años ya no se consideraba para un trasplante de hígado por los riesgos que tenía, pero las técnicas y los tratamientos se han mejorado y ahora se están haciendo trasplantes de hígado a gente mayor de 70 años y de riñón a gente de 85 años, cosas que hace años no se podían hacer».