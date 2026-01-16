La Fundación Ángeles Terrazo impulsa la creación literaria y el tejido cultural

La ciudad de Vigo albergará el próximo miércoles, día 21 de enero, la presentación oficial de la Fundación Ángeles Terrazo, así como del Premio Ángeles Terrazo de Novela, para dar a conocer tanto la entidad como dicho galardón que pretende impulsar la creación literaria en Galicia y fortalecer el tejido cultural en la comunidad. En concreto, el acto de presentación tendrá lugar en el Teatro Afundación de Vigo a partir de las 19.00 horas.

La Fundación Ángeles Terrazo fue creada en Vigo el año pasado por iniciativa de María de los Ángeles Terrazo Blanco con el objetivo de promover el arte literario, la escritura y la lectura a través del impulso de la creación, difusión cultural y el acceso al conocimiento. El pasado mes de septiembre, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia dictó la orden por la que se declaró oficialmente la clasificación de la fundación como entidad de interés cultural, quedando adscrita al protectorado de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.

Desde el dicho reconocimiento institucional, la Fundación Ángeles Terrazo tiene como principal finalidad desarrollar su labor en el ámbito cultural y literario, consolidando así su compromiso con el fomento de la creación artística, el apoyo a autores y autoras y la promoción de iniciativas que fortalecen el tejido cultural de Galicia, así como su proyección en el ámbito nacional e internacional. Es por ello que mantiene centrada su actividad en cinco ejes fundamentales: el compromiso con la literatura, el compromiso con la educación, el apoyo al talento creativo, el rigor cultural y vocación pública, así como el respeto a la diversidad artística.

En cuanto al primer apartado, la fundación pretende trabajar por la defensa de la literatura «como espacio de pensamiento, libertad creativa y expresión artística, fomentando especialmente la novela como género narrativo fundamental para la cultura contemporánea», de ahí el lanzamiento de un premio centrado en la modalidad de narrativa. Asimismo, la entidad quiere promover el acceso a los libros y el hábito lector como herramientas de desarrollo personal, educativo y social, al mismo tiempo que favorecer el impulso de autores y autoras emergentes y consolidados mediante la difusión de su obra. Por otra parte, desde la fundación se priorizará apostar por la pluralidad temática y estilística, «entendiendo la literatura como un espacio abierto a distintas sensibilidades y realidades».