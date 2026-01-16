METEO
Tormentas, granizo, nieve y vientos de intensidad huracanada: lo peor del temporal llega a Galicia
El sábado el frío se hará notar un poco más por culpa de la masa de aire frío que permanecerá durante toda la jornada sobre Galicia
David Suárez
Desde el pasado día 5 de enero, la lluvia y el mal tiempo son la tónica predominante en Galicia. Desde entonces, nuestra comunidad ha recibido el envite de la borrasca Goretti y de una sucesión de frentes atlánticos, dejando pasados por agua los primeros días de este 2026. Pero esta semana, y en concreto este viernes, lo peor de temporal llega con tormentas, granizo, nieve y vientos en el litoral costero de fuerza huracanada.
Según informa el pronóstico de MeteoGalicia, durante la jornada de hoy viviremos un nuevo día de chubascos que ocasionalmente podrán estar acompañados de granizo. Todos los modelos atmosféricos ya anticipan la llegada de una masa de aire polar que se unirá a la influencia de una borrasca que se está situando al sur de Irlanda.
Las temperaturas en descenso, con mínimas que se desploman en las siete grandes ciudades gallegas. La cota de nieve se situará en los 900 metros, lo que a buen seguro volverá a teñir de blanco muchas localidades y carreteras de las provincias de Lugo y Ourense y para las cuales ya está activada la alerta amarilla por este fenómeno.
Lo que sí dará un respiro serán las fuertes rachas de viento, que remitirán en su intensidad, aunque todavía se deberá tener en cuenta la zona de la Mariña lucense, donde la previsión es que soplen con intensidad moderada.
El sábado continúa el frío
El sábado el frío se hará notar un poco más por culpa de la masa de aire frío que permanecerá durante toda la jornada sobre Galicia. Pese a ello, al menos las lluvias serán menos intensas. Tal y como avanza MeteoGalicia, se espera una jornada de cielos parcialmente cubiertos, con chubascos que serán más probables en la mitad oeste de la comunidad.
Las temperaturas seguirán cayendo. El pronóstico es que en Lugo los mercurios lleguen a desplomarse hasta los 0 grados, mientras que en Ourense o Santiago descenderán hasta los 2 grados. En Pontevedra, Vigo, A Coruña o Ferrol, los termómetros bajarán hasta los 5 grados.
