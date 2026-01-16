A danza que explora o alén
A compañía galaico-portuguesa Colectivo Glovo estrea en Vigo a súa nova creación, que afonda na investigación do folclore galego e a súa fusión coa linguaxe contemporánea
Catro personaxes conflúen en escena nunha fisura temporal, nunha ruptura e nunha división do espazo que deberán transitar cara o máis alá coa incerteza de non saber que é o que atoparán cando atravesen o limiar que se presenta ante eles.
A procura do alén, nun tempo e nun espazo concretos, vestida con elementos do folclore galego fusionados coa linguaxe da danza contemporánea é a nova creación escénica que a compañía galaico-portuguesa Colectivo Glovo, afincada en Lugo dende hai uns anos, estreará esta fin de semana na cidade de Vigo antes de iniciar unha longa xira que os levará a recalar practicamente en toda Galicia, Madrid, Portugal e mesmo América.
O bailador Iván Villar asesorounos para trasladar toda esa ancestralidade e o folclore á linguaxe contemporánea
Ao longo da súa traxectoria, o Colectivo Glovo foi incorporando de maneira paulatina en cada unha das súas propostas escénicas distintos elementos do folclore galego e, de forma específica, da danza tradicional galega, integrándoos a un tempo na linguaxe contemporánea, una liña de traballo que tiñan claro que querían manter en «Alén», o seu novo espectáculo.
Porén, tal e como explica a coreógrafa, intérprete e codirectora de Colectivo Glovo, Esther Latorre, a nova aposta da compañía dá un paso máis alá nesta liña de investigación, pois «aínda que en anteriores ocasións temos tocado de xeito tímido esa ancestralidade do folclore, que é algo que nos conecta moito non só coa raíz e a nosa pertenza ao territorio, senón que a nivel do imaxinario e do creativo é moi inspiradora para nós, o certo é que desta vez quixemos afondar nela e o bailador Iván Villar, que é un mestre da danza tradicional que leva moitísimos anos traballando, unha verdadeira enciclopedia do movemento, asesorounos para trasladar toda esa ancestralidade e o folclore á linguaxe contemporánea e á idea creativa desta nova peza».
Con coreografía da propia Esther Latorre, deseñada e codirixida co outro pilar do Colectivo Glovo, Hugo Pereira, «Alén» é unha coprodución coa Xunta de Galicia a través do Centro Coreográfico Galego e unha creación escénica interpretada por catro bailaríns que afonda no «máis alá» non como destino, senón como proceso, explorando ese intre no que algo remata, pero o novo aínda non tomou forma, en definitiva, unha peza que propón habitar ese territorio suspendido entre o derrubamento e o renacemento, construíndo unha experiencia poética, física e sensorial de gran intensidade.
Para Esther Latorre, o punto forte do novo espectáculo que presentarán esta mesma tarde no Teatro Ensalle, ás 20.00 horas, radica en que «o folclore acompaña aos intérpretes nese tránsito, máis ou menos visible, pero internamente ten grande importancia». Así mesmo, a coreógrafa e codirectora da compañía galaico-portuguesa sinala que, a diferenza doutras creacións escénicas, nesta proposta «hai novidades no equipo, acostumamos variar, e traballamos con bailaríns cos que non traballamos antes.
Por outra banda, ademais da asesoría con Iván, tamén foi a primeira vez que contamos co deseño sonoro de José Pablo Polo, quen ten elaborado unha pesquisa brutal da tradición galega e unha inmersión na cultura galega musical incrible. Polo demais, ‘Alén’ segue a nosa liña de creación habitual, con moito dinamismo e ritmos con moito movemento, deixando espazo tamén para escenas máis contemplativas, acompañando así esa idea de tránsito e dese limiar».
En febreiro tamén levaremos ‘Alén’ a Seattle e tamén hai datas pechadas para Colombia, Costa Rica e Portugal
Malia que a compañía está afincada en Lugo, Esther Latorre confesa que facer estreas dos seus proxectos en Vigo «xa é case tradición», pois a presentación de «Alén» será a terceira que Colectivo Glovo amose no Teatro Ensalle en primicia. Neste senso, a coreógrafa e bailarina destaca que «Ensalle é unha casa para nós, na que xa dende a primeira vez atopamos moi boa conexión, xa non só co equipo, senón co propio espazo. Se ben é certo que esta peza está pensada para un teatro de maior dimensións, estrear nesta sala en Vigo é un bálsamo para nós porque sempre atopamos moita liberdade para xogar, para facer o deseño de luces que temos pensado...É marabilloso o vínculo creado!».
Xa con case todas as entradas esgotadas, o Colectivo Glovo ofrecerá tres pases de «Alén» ás 20.00 horas en Vigo, de hoxe a domingo, como antesala da súa interpretación en Madrid, pois a vindeira semana representarán a proposta no Auditorio de San Lorenzo de El Escorial. A folla de ruta do espectáculo de danza continuará por percorrer distintos puntos da xeografía galega e española, pasando por Lugo, O Barco, Ames, Carballo, A Coruña, Santiago de Compostela e Xixón, pero Esther Latorre amosouse ilusionada ante a xira tan «chula» que lles agarda tamén da outra beira do Altántico, pois conclúe indicando que «en febreiro tamén levaremos ‘Alén’ a Seattle e tamén hai datas pechadas para Colombia, Costa Rica e Portugal».
Suscríbete para seguir leyendo
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego