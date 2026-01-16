Atento si te toca pasar la ITV en Galicia este 2026: este error en el cristal puede darte problemas

El 2026 empieza cargado de novedades en las carreteras de Galicia y del resto del país. Desde el pasado 1 de enero, todos los conductores gallegos deben llevar la baliza V16 en su vehículo para poder circular sin riesgo de ser sancionados.

También ha entrado en vigor la nueva ordenanza que regula las Zonas de Bajas Emisiones que afectará a los vehículos sin etiqueta y regulará la movilidad dependiendo de la letra que tengan en la pegatina. Pero estos no son los únicos cambios.

Además, muchos gallegos tendrán que llevar sus vehículos a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) durante 2026. Si nuestro turismo supera esta inspección, recibiremos la clásica pegatina que indica

El fallo en las lunas que te puede hacer suspender la ITV

A los gastos comunes como el cambio del aceite, la gasolina o las revisiones periódicas se les une el arreglo de las averías puntuales que pueden surgir. Como de por sí mantener un coche ya resulta costoso, en muchas ocasiones los usuarios retrasan la reparación de ciertos fallos que parecen menores, pero que pueden hacer que no consigamos este Distintivo de Inspección Técnica Periódica del Vehículo.

Uno de los fallos más comunes y al que muchos no le dan importancia son los rajazos en las lunas. Aunque pueda parecer algo menor porque podemos seguir viendo lo que tenemos delante, el Reglamento General de Circulación lo deja claro: «La superficie acristalada del vehículo deberá permitir, en todo caso, la visibilidad diáfana del conductor sobre toda la vía por la que circule».

Esta tara en nuestro vehículo no solo hará que no pasemos la ITV, sino que además puede suponer multas de hasta 200 euros si la Guardia Civil nos ve circulando con el vehículo así. Las fisuras, impactos o el deterioro visible del parabrisas está considerada como sanción grave durante la Inspección Técnica de Vehículos.

Además de recibir el 'NO APTO' de la inspección, la fisura más pequeña en nuestras lunas puede suponer un peligro para nosotros mismos y el resto de conductores. Lo más aconsejable es reparar el cristal cuanto antes, ya que cualquier bache o cambio de temperatura brusco puede hacer que la rotura empeore.