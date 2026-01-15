Solicitan incluir a Galicia como miembro asociado de la Unesco
Fundaciones y entidades literarias gallegas instan al Gobierno central a que apoye la reivindicación
R. s.
Casi una veintena de fundaciones y entidades literarias gallegas instan al Gobierno central a incluir a Galicia como miembro asociado de la Unesco.
A través de un comunicado conjunto, instituciones entre las que destacan entidades históricas como la Fundación Rosalía de Castro o la Penzol, así como las fundaciones Novoneyra, Neira Vila, Manuel María o Alexandre Bóveda, entre muchas otras, han manifestado que «Galicia, como comunidade cultural e lingüística singular e diferenciada, debe ter presenza específica na Unesco, exactamente igual e polos mesmos motivos que Cataluña e Euskadi», añadiendo que «a ausencia de Galicia como aspirante a membro asociado constitúe unha inaceptable discriminación».
La entidades demandan que la ciudadanía y otras instituciones se sumen a dicha reivindicación.
