Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fraude contratación migrantesOposiciones EducaciónSentencia KararGuernica BaionaAmarre flota bajuraCelta 100 goles
instagramlinkedin

Aterrizaje de emergencia en El Prat

Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba

La usuaria vio el aviso cuando se conectó al wifi del aparato y la tripulación activó las alertas

Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat por amenaza de bomba

DIRECTO | Alarma general en el aeropuerto de El Prat por una amenaza en un avión procedente de Estambul

Un avión de Turkish Airlines aterriza en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo

Un avión de Turkish Airlines aterriza en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo

Marta Català

Barcelona

Una pasajera del vuelo de la compañía turca Turkish Airlines procedente de Estambul que en la mañana de este jueves ha hecho un un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Barcelona-El Prat debido a una supuesta amenaza de bomba, se conectó al wifi del avión y vio que un pasajero tenía un nick que decía en inglés: "'va explotar una bomba a las 9.30", según han informado a EL PERIÓDICO fuentes de la investigacion

Esta mujer alertó rápidamente a la tripulacion y en un primer momento, siguiendo los protocolos de seguridad y emergencia, se decretó un 'Mayday', nivel de alerta que después se bajó a la categoría de 'Pan Pan', una señal internacional de urgencia de menos intensidad.

La Guardia Civil, al mando de la investigación, tienen previsto entrevistar, junto a la Policía Nacional, a todos los pasajeros del vuelo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents