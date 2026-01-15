Noemí Sabugal, Premio de Periodismo Julio Camba
R. S.
Vigo
«Es un día de agosto. Una mujer amasa pan. Hace más de 30 años que esa mujer no hace pan y el olor remueve sus recuerdos». Así arranca el artículo «Escuchar es un arte», con el que Noemí Sabugal ha resultado vencedora de la XLVI edición del Premio Internacional Afundación de Periodismo Julio Camba, dotado con 10.000 euros.
El jurado destacó de su artículo, publicado en Babelia, El País, su apuesta por reivindicar de la importancia «de escuchar a los demás». Laura Ferrero y Fernando Iwasaki resultaron finalistas.
