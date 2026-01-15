La Guardia Civil ya vigila esto en los vehículos gallegos con la llegada del frío: multas de hasta 200 euros

El temporal de viento y lluvia generado por la continua llegada de frentes atlánticos durante esta semana, seguirá sin dar tregua a Galicia. Una situación que el pronóstico de MeteoGalicia ya predice que va a empeorar, puesto que la influencia de una borrasca que se situará al norte de Irlanda, sumada a la entrada de una masa de aire polar marítima, devolverá el frío intenso a nuestra comunidad desplomando la cota de nieve.

Con este tiempo, la Guardia Civil aumenta la vigilancia sobre el mantenimiento de los vehículos y recuerda a los conductores gallegos la necesidad de adaptar la conducción a las condiciones climatológicas para reducir el riesgo en las carreteras y evitar sanciones.

Como recoge el artículo 18 de Reglamento General de Circulación: «El conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía».

Multas de hasta 200 euros por los faros y el parabrisas

Con la bajada de las temperaturas, muchos conductores se encuentran con la pérdida de visibilidad en sus vehículos debido a la formación de capas de hielo sobre parabrisas y retrovisores. En muchos casos, por prisa o por desconocimiento, algunos conductores empiezan a circular después de asegurarse una zona de visión limitada frente a ellos.

Además del parabrisas, los faros son un elemento fundamental de visión y seguridad en la calzada. Aunque en algunos vehículos basta con encender las luces un rato para que la escarcha se derrita, en ocasiones puede necesitar que se retire de forma manual para poder circular.

Desde la llegada de los frentes fríos, la Guardia Civil extrema la vigilancia de parabrisas y faros, sancionando con multas de entre 80 y 200 euros a quienes circulen con sus vehículos cubiertos de hielo o nieve si esta impide la visión del conductor o el correcto funcionamiento de las luces

Cómo circular con hielo en la calzada

La Guardia Civil recomienda seguir estas pautas:

Circular con una marcha más larga de lo habitual para evitar que las ruedas patinen

de lo habitual para evitar que las ruedas patinen Aumentar la distancia de seguridad con otros vehículos

con otros vehículos Utilizar el freno suavemente y aprovechar el freno motor en descensos

y aprovechar el freno motor en descensos Evitar movimientos bruscos de volante y acelerar de manera progresiva

de volante y acelerar de manera progresiva Nunca confiarse

Cómo descongelar el parabrisas de manera segura

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda a los conductores para que no empleen prácticas como verter agua sobre el cristal y otras prácticas desaconsejables. Para poder descongelar el parabrisas de forma segura, Tráfico recomienda lo siguiente: