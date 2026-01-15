Galicia pasa del diluvio al frío polar: la Aemet avisa de sensación térmica bajo cero

Cambio radical del tiempo. Tras un arranque de semana en el que las lluvias no dieron tregua a Galicia, con un abrir y cerrar continuo del paraguas, aunque hoy las fuertes rachas de viento dejan las papeleras llenas con las varillas rotas por los estragos del vendaval, llega una masa de aire polar que provocará un descenso de las temperaturas. El invierno bateará con fuerza la comunidad, con mínimas que en las ciudades caerán hasta los dos grados y las máximas no pasarán de 12º. Pero la sensación térmica desplomará todavía más esos valores: entre dos y tres grados debido al viento, según alertan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia.

Durante la jornada de este jueves, con media Galicia en alerta por lluvias, viento y oleaje, se alcanzaron rachas de casi 140 kilómetros por hora. Según el boletín de valores extremos de MeteoGalicia, en Cedeira se llegó a los 138,4 km/h y en Viveiro a 134,4 km/h, seguidos de los 127.3 de Vimianzo y los 118,3 de Punta Langosteira. En cuanto a las precipitaciones, se superaron los 20 litros por metro cuadrado en el arranque del día en Cee (24,4 litros por metro cuadrado), Zas (22,4), Santa Comba (22,3) y Rianxo (casi 22).

Tras los sucesivos frentes de lluvia que encadenó Galicia esta semana, la comunidad gallega quedará mañana viernes bajo la influencia de una tormenta con centro al sur de Irlanda, con la entrada de una masa de aire polar marítimo. Ante esta situación, se esperan cielos con intervalos nubosos y chubascos, ocasionalmente acompañados de granizo. La cota de nieve comenzará a los 900-1000 metros. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con mínimas en las ciudades que se moverán entre los dos y los siete grados y las máximas oscilarán entre los 10 y los 12. Aunque se esperan precipitaciones, no serán persistentes y continuas.

Cargando previsión del tiempo...

Hasta el sábado

“Esta masa de aire frío se mantendrá hasta la primera parte del sábado, aunque disminuirá en intensidad; ya el domingo será una situación más tranquila, con cielos poco nubosos”, detalla el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante. En las zonas de montaña de Lugo, Ourense y la zona de Verín, se esperan temperaturas bajo cero y máximas que no superarán los 10 grados, así como la previsión apunta a heladas con 2-3 grados bajo cero en O Courel o Os Ancares.

Aunque el sábado también se notarán los efectos de esta masa de aire frío, el descenso del mercurio será más moderado. “Pero se notará”, insiste Infante. Así, por ejemplo, en la ciudad de A Coruña y su entorno las mínimas se moverán entre los cinco y los seis grados, mientras que las máximas estarán entre los 11 y los 13º.

Ya a partir del lunes, otro frente afectará a Galicia aunque no con la intensidad de los que asolaron esta semana la comunidad, dejando rachas de viento de casi 140 kilómetros por hora e intensas lluvias.

El martes se recuperarán las temperaturas de esta semana. Será un día de transición y el miércoles, según las previsiones de Aemet, se espera la entrada de un nuevo frente con más lluvias.