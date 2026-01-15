Encuentran el cuerpo de un hombre de 60 años desaparecido en Dumbría

El cuerpo de un hombre de 60 años que había desaparecido ha sido hallado en el municipio coruñés de Dumbría este miércoles. Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia de su desaparición alrededor de las 19.20 horas, en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás.

Se pasó la información al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.

Horas más tarde, los servicios de emergencias informaron de que habían encontrado el cuerpo en un río de la zona. Con esto, se informó a los bomberos de Cee para que acudiesen al punto, donde rescataron el cuerpo.