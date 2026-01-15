Encuentran el cuerpo de un hombre de 60 años desaparecido en Dumbría
El 112 tuvo constancia de su desaparición alrededor de las 19.20 horas, en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás
Agencias
El cuerpo de un hombre de 60 años que había desaparecido ha sido hallado en el municipio coruñés de Dumbría este miércoles. Según ha informado el 112, el servicio tuvo constancia de su desaparición alrededor de las 19.20 horas, en la zona de Chaín, en la parroquia de Berdeogás.
Se pasó la información al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Dumbría.
Horas más tarde, los servicios de emergencias informaron de que habían encontrado el cuerpo en un río de la zona. Con esto, se informó a los bomberos de Cee para que acudiesen al punto, donde rescataron el cuerpo.
- Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
- Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
- El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
- Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
- El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
- Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego
- Toallitas y papel de cocina atascan hasta rebosar arquetas de la guardería de O Hío
- Una víctima del timo del «hijo en apuros» pierde casi 50.000 euros en Vigo