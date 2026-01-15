Cajigal: «Hoy es una máquina la que decide la música que escuchamos»

«En el último siglo, la música se ha ido transformando en el ruido de fondo de nuestras vidas. Los avances técnicos y tecnológicos nos brindan un acceso cada vez más fácil e inmediato a ella. Esto es maravilloso, pero al mismo tiempo provoca que la música, una de las poquísimas expresiones compartidas por todas las culturas, pierda parte de su significado». Así lo aseguró Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista, historiador del arte, músico y divulgador cultural, en la primera conferencia del año del Club FARO.

Cojigal presentó en este foro, presentado por Xoán Escudero, cineasta, guionista y músico, su nuevo libro, «Otra historia de la música» (Ediciones B), volumen que cierra la trilogía cultural «Otra historia» y que invita a reflexionar sobre la música como un lenguaje universal que conecta lo humano en su más amplio sentido: emociones, identidad y cultura.

Según el historiador del arte gallego, nunca antes en la historia se ha tenido tal acceso a la música. Sin embargo, apenas escuchamos medio centenar de temas, en bucle. Además, la música que escuchamos es el resultado de algoritmos. «Hoy se escucha lo que las plataformas tienen codificado a través de las playlists, por lo que es una máquina la que decide la música que escuchamos», aseguró.

Cajigal reconoció que a pesar de que «Otra historia de la música» es su tercer libro –tras «Otra historia del arte» y «Otra historia de la arquitectura»–ha sido el más complejo de escribir. Entre otras razones, por la dificultad inherente a abordar un fenómeno intangible como la música, a lo que se suma, según señaló, el amplio desconocimiento que existe sobre este arte. «Vivimos en una sociedad muy poco musical. Escuchamos mucha música, pero apenas le prestamos atención. Desde el punto de vista cultural, tiene muy poca relevancia», aseveró.

Al respecto, lamentó que la música no es valorada. «Sigue siendo considerada una asignatura «maría» para muchos padres y tampoco es muy valorada como profesión. Y esto es un problema que debemos solucionar», dijo.

Sobre subtítulo del libro, «¿Qué pensaría Bach sobre la música actual?», explicó que responde que responde al papel decisivo que tuvo el compositor alemán en la consolidación y expansión del lenguaje musical occidental. «Llevamos 250 años repitiendo una misma manera de hacer música y el principal culpable es Bach», afirmó.

Por ello, aseguró que Bach se vería reflejado en buena parte de la música que se produce hoy en día. «Fue un compositor muy vinculado a la innovación tecnológica y creo que fliparía con la música electrónica, por ejemplo», señaló.

Sobre la apropiación cultural, un tema que también aborda en el libro, Cajigal opinó que se trata de un debate muy interesante, aunque en la actualidad aparece bastante diluido. «¿Quién se apropió primero de quién?», cuestionó.

Además, subrayó que no se trata de un fenómeno nuevo. «La música es fácil de apropiar. Los grandes compositores, como Bach o Händel, tomaron ideas musicales, secuencias o melodías de otros y crearon a partir de ellas», comentó.

En cuanto a la ausencia de mujeres en la historia de la música, sostuvo que responde a un proceso de decantación claramente rastreable. «A la hora de establecer los nombres dignos de admiración, se eligió de forma deliberada solo a hombres, y además de determinados países. Las mujeres están en la interpretación. Lo que no se cuenta es que las grandes sopranos eran las que llenaban los teatros, independientemente del autor de la obra, y obligaban a incluir sus propias creaciones en las óperas», afirmó.

«La música provoca una reacción fisiológica»

Miguel Ángel Cajigal, el Barroquista, aseguró que la música que escuchamos responde a factores generacionales, neuronales y culturales. «Escuchar música es un acto complejo que provoca reacciones fisiológicas como tensión, grima o alegría. Esto hace que, a partir de cierta edad, terminemos escuchando una música muy similar a la que ya nos gusta», explicó.Según el divulgador, el gusto musical se consolida entre los 20 y los 22 años, de modo que, a partir de esa edad, apenas escuchamos música nueva. Esto explica por qué cada generación tiende a defender la música que escuchó durante ese periodo vital, ya sea por influencia generacional o familiar, y suele valorar peor la que escuchan las generaciones más jóvenes. «Por eso es tan importante que los niños escuchen también música sinfónica, jazz o estilos que no les resulten habituales, porque la plasticidad cerebral es mucho mayor a los 10 años que a los 30», afirmó.La música está en todas partes: en las conversaciones cotidianas, en el ruido de la ciudad y en los momentos de descanso. Incluso el característico «ta-dum» con el que comienzan los productos de Netflix es fruto de un trabajo musical minucioso.