El CNIO se reestructura tras la crisis: cierra unidades de diagnóstico y apuesta por la IA y la genómica

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha aprobado un plan de actuación que responde a la reorganización del organismo impulsada por su nuevo director científico, Raúl Rabadán y el gerente, José Manuel Bernabé. Ambos han tomado las riendas del centro después de la crisis abierta por la denuncia de un exdirectivo ante la fiscalía anticorrupción por presuntos contratos fraudulentos valorados en 20 millones de euros. La crisis se saldó con el cese del gerente anterior, Juan Arroyo y de la directora científica, María Blasco, que ha sido denunciada por acoso laboral.

El nuevo plan de actuación, aprobado en diciembre por el Patronato, cierra tres unidades, dos de ellas dedicadas al diagnóstico y la tercera al desarrollo de terapias experimentales, y crea nuevos programas, con el fin de "orientar los recursos científicos, tecnológicos y humanos" del CNIO hacia "los grandes retos actuales del cáncer", según justifica la propia institución. "El plan responde a los profundos cambios que ha experimentado la ciencia en los últimos años, y con su puesta en marcha, el CNIO quiere seguir siendo un centro de referencia internacional, adaptando su organización para concentrar esfuerzos en aquellas áreas con mayor impacto científico y proyección futura", indica el comunicado donde se informa de la reestructuración

Así, el plan crea dos nuevos programas científicos con enfoques computacionales y genómicos avanzados: Biología de Sistemas y Computacional del Cáncer y Genómica del Cáncer de Precisión y de Poblaciones. "Estos programas refuerzan el uso de inteligencia artificial y metodologías computacionales para acelerar el conocimiento de este conjunto de patologías y mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento", indica el CNIO.

Además, el centro de investigaciones oncológicas contará con 11 plataformas de innovación científico-tecnológica que darán soporte a los grupos de investigación en tecnologías como el Biobanco, la genómica y la proteómica, "potenciando su uso y la colaboración con otros centros españoles y a escala global, y captando financiación externa". Asimismo, prevé reforzar la investigación clínica y su integración con la básica, ampliando las alianzas con hospitales españoles y europeos. "El objetivo es acelerar la traslación de los avances científicos a beneficios reales para los pacientes y ampliar la investigación a nuevos tipos tumorales", continúa la nota.

Los cierres

Pero, por otro lado, algunas áreas se clausurarán, con el argumento de que el CNIO debe orientarse más a la investigación y menos al diagnóstico. Así, el plan contempla el cierre de las unidades de Cáncer Familiar, que se dedica al diagnóstico del cáncer con origen genético, y de Diagnóstico Molecular, que detecta alteraciones genéticas. El argumento ofrecido por el CNIO es que "el diagnóstico genético rutinario se encuentra hoy integrado de forma estructural en el Sistema Nacional de Salud".

Asimismo, se cerrará la unidad de Terapias Experimentales, con la justificación de que el "impacto científico y el retorno institucional de este programa será mayor si se dedica a áreas prioritarias, como la genómica avanzada, la biología computacional o las plataformas tecnológicas compartidas". Asimismo, la investigación en nuevas terapias, según el comunicado, se enfocará hacia la inmunoterapia y las nuevas terapias celulares.

"Estas decisiones responden a criterios de priorización estratégica, alineación con la misión investigadora y uso eficiente y sostenible de los recursos públicos", concluye la institución.