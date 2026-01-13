Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

A serie de fotografía rural «Alén do lago» chega a libro tras 16 premios

Tras amosala no Ermitage de San Petersburgo, o seu autor, o verinés Carlos Folgoso, prepara exposicións co proxecto para Italia, Galicia e Asturias ao longo deste 2026

Mar Mato

Mar Mato

Vigo

«Este proxecto tivo sorte e aura. Logrou 16 galardóns, algúns internacionais en Estados Unidos e Italia», explica o fotógrafo de Verín Carlos Folgoso sobre «Alén do lago». Esta serie fotográfica realizouna ao longo de varios anos en diversos puntos de Galicia –Verín, Muñiz, Aceredo...– e con ela lograra tamén o Premio Galicia de Fotografía no 2024 do Outono Fotográfico que lle serviu para que agora vexa a luz en formato libro.

Baixo o título «Alén do lago» a obra foi editada por Difusora de Letras, Artes e Ideas co apoio da Consellería de Cultura así como da Deputación de Lugo.

A serie fotográfica tamén está de xira coa súa exposición. Carlos Folgoso resalta que o pasado ano parou no Ermitage de San Petersburgo así como en Brooklyn e que neste 2026 comezou o ano en Verín, para seguir no resto dos meses por Gijón, Módena e outras vilas de Italia. O autor confía que tamén se poida ver en Vigo.

De momento, o libro vai ser presentado esta tarde en Ourense, na Libraría Eixo, a partir das sete da tarde. Ao longo da obra, coñecemos imaxes de Aceredo, da que conta na obra «que quedou conxelada no tempo cando a auga do encoro de Lindoso a mergullou no 1992. Tres décadas despois, o encoro quedou case seco, deixando ao descuberto os restos das vida que unha vez prosperaron alí».

As vidas que se esvaíron ou a piques están de desaparecer son un dos eixos deste libro no as imaxes nos amosan espazos fantasmagóricos nos que a paisaxe e a néboa axudan ao misterio.

A poética presente descobre tamén habitantes que sobreviven nunha Galicia á que lle ameazan con quitarlle os días. Para o autor, «Galicia é unha rexión atrapada entre a riqueza das súas tradicións e os desafíos do seu presente» ao tempo que se enfronta «a un cambio de paradigma debido ao despoboamento».

Inda que para el o despoboamento non é un tema central, este está moi presente nas imaxes. «As fotos tratan máis da loita das persoas por vivir nunha Galicia que se afunde», puntualiza o fotógrafo galego.

A toma das imaxes coincidiu tamén cun episodio vital delicado de Folgoso. «O nacemento deste proxecto vén marcado pola dor», escribe no texto seu do libro. Reférese a unha fortísima dor nas costas. «Cambioume o modo de fotografar. Viña de traballar en Italia e Rusia facendo fotografia máis directa. Estiven moito tempo con problemas de mobilidade aínda que non encamado exactamente. Creo que nas fotos percíbese. Cambiei moitísimo o meu estilo», subliña.

Subliña que «estaba nun periodo moi introspectivo, bloqueado, e a fotografía axudoume un pouco a relacionarme co mundo. Grazas á fotografía conseguín saír da dor e da situación de estar pechado en ti mesmo».

«Lembro unhas mazás apodrecendo nunha fonte, unha casa flotando na auga, o sol cuberto por unha nube de fume, unhas hotas de choiva rompendo na tona dunn río... En moitas imaxes non hai nin forma nin volume, é como se quen as mira non se puidse apoiar ao ollalas. Nesa falta de estrutura recoñezo unha limitación. A limitación que se apoderou de min por mor da dor», reflexiona no libro.

Neste hai moita xente que quixo fotografar pero que non se deixou a pesar de «compartir fins de semana enteiros». «Os mellores retratos son os que non conseguín facer, os que están aínda na miña cabeza», reflexiona.

