Los presos de San Simón de la A a la Z

Por la A: «Abal Padín, Segundo (Padrenda, Meaño-Pontevedra, 1913) Mestre. Profesor no colexio de Castrogudín (Vilagarcía-Pontevedra), participou en varios actos de campaña polo Estatuto de Autonomía de Galicia. Membro da Agrupación Socialista de Vilagarcía e vogal de FETE-UGT. Detido o 1 de agosto de 1936, foi recluído nos cárceres da Normal de Pontevedra e da Illa de San Simón. Xulgado por rebelión militar o 9 de febreiro de 1938, sendo condenado a morte. Foi executado no quilómetro 1 da avenida Uruguai de Pontevedra o 13 de maio de 1938. En abril de 1940 abríronlle expediente de responsabilidades políticas».

La de Segundo Abal Padín es solo una de las casi 200 pequeñas biografías de los represaliados por el franquismo que pasaron por el campo de concentración de la Illa de San Simón y que el redondelano Juan Migueles Fernández acaba de hacer públicas en su blog «Anecdotario Redondelán», una web en la que desde hace más de una década recoge todo tipo de información de interés sobre la historia, el patrimonio y la cultura del municipio de Redondela y en la que ahora se ha propuesto elaborar un archivo de los presos de la colonia penitenciaria franquista con el objetivo de aportar nuevos datos más allá del listado de sus nombres.

Hace escasos meses, Juan Migueles presentó el libro «Calendario histórico de Redondela», del que ya prácticamente está agotada la primera edición, y fue a raíz de este proyecto que se le ocurrió recopilar e identificar a los represaliados presos en el archipiélago de San Simón y San Antón en su etapa como cárcel franquista: «A base deste traballo é a listaxe elaborada por Gonzalo Amoedo e Roberto Gil, quen fixeron unha investigación estupenda co rexistro duns 2.000 presos, pero hai entre 5.000 e 6.000 persoas que pasaron pola Illa, é un traballo moi complexo porque a información está moi espallada, pero a miña intención é facer un arquivo decente máis alá dos seus nomes», explica el autor de «Anecdotario Redondelán».

Por el momento tan solo es posible consultar información sobre el listado de reclusos cuyo primer apellido empieza por la letra A, si bien Juan Migueles ya avanza que en los próximos días publicará los prisioneros correspondientes a la B, destacando este divulgador que «a medida que vou recopilando información de cada letra, van aparecendo moitos máis nomes, polo que realmente vou adiantando traballo das seguintes letras».

Segundo Abal Padín. / Anecdotario.

En este sentido, algunas de las entradas ya disponibles son las correspondientes a reclusos más conocidos como la del abogado José Adrio Barreiro o el profesor y político Germán Adrio Mañá, ambos fusilados el 12 de noviembre de 1936 en la carretera de Campañó, en Pontevedra, junto al médico redondelano Telmo Bernárdez, el impresor Ramiro Paz o el periodista Víctor Casas Rey, entre otros. Sin embargo, Juan Migueles recupera historias no tan difundidas como la del zapatero marinense Albino Agraso, miembro de UGT e impulsor de las Juventudes Socialistas de Seixo, que tras pasar por San Simón fue ejecutado el 31 de diciembre de 1936 en Monte Porreiro junto al cantero y alcalde de Marín Antonio Blanco Solla; así como una breve biografía de Perfecto Allo Sabor, marinero de 31 años vinculado a la CNT y afiliado al sindicato marinero «La Fraternidad» de O Grove, o la de Antonio Alejandre, también afiliado a la CNT que participó en la resistencia de Vilargacía y huyó al monte cuando se impusieron los sublevados, hasta que en una batida de la Guardia Civil y la Falange cayeron varios guerrilleros y optó por entregarse. Migueles detalla que Alejandre, condenado a 20 años de prisión, estuvo preso en San Simón cuatro años y falleció en Girona en 2017.

Albino Agraso Santamaría. / Anecdotario.

El creador de este nuevo registro llama la atención sobre la dificultad de rastrear a todos los reclusos, señalando que «hai que pensar que chegou un momento no que a San Simón se trasladaron todos os presos máis vellos de toda España, cunha intención clara, pois na illa había mala alimentación e enfermidade. Son homes que naceron a finais do século XIX e pasou moito tempo, polo que non é doado atopar información».

Paralelamente a la investigación del divulgador, el Concello de Redondela anunció el pasado mes su intención de poner «nombre y rostro», en colaboración con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, a las personas que pasaron por el penal franquista, por lo que Migueles afirma que «xa estou colaborando con eles, cedendo gratuitamente a información que atopo para facer unha listaxe o máis completa posible».