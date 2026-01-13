El periodista Alberto Barciela recibe la Medalla del Conocimiento Turístico 2026

El mundo del turismo y el periodismo se vestirá de gala el próximo martes 20 de enero para reconocer, entre otras, la trayectoria y el apoyo de una de las figuras más respetadas del sector. El periodista Alberto Barciela, colaborador de FARO, recibirá la Medalla del Conocimiento Turístico durante la celebración del Especial Nexotur, dedicado íntegramente en 2026 a la excelencia en el saber y la difusión turística, que se celebra en paralelo a la 29.ª Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios de Turismo (Cimet).

La entrega tendrá lugar en el Museo Real Casa de la Moneda, en un acto que reunirá a los principales protagonistas de la industria. Esta distinción reconoce la contribución del periodista y vicepresidente mundial de EditoRed (Asociación de Editores Europa, América Latina Caribe) al conocimiento de un sector estratégico para la economía de España, Iberoamérica y otras zonas del mundo.

Alberto Barciela quien ya fue distinguido anteriormente como uno de los Protagonistas del Turismo de España e Iberoamérica y posee la Medalla del Centenario del Turismo, entre otros múltiples premios nacionales e internacionales de la comunicación, la tecnología y también de la industria del viaje, suma este nuevo galardón a una carrera marcada por la entrega, el compromiso ético y la calidad informativa. Como miembro de la Mesa del Turismo de España, el periodista redondelano sigue siendo un referente en la mediación entre el sector empresarial y la divulgación de los valores turísticos.