Hospitales gallegos participan en casi el 30% de los ensayos clínicos autorizados en España durante 2025

España se ha consolidado en 2025 como el país más activo en investigación clínica dentro de la Unión Europea, manteniendo una posición de liderazgo tanto en número de ensayos autorizados como en diversidad de áreas terapéuticas. Según refleja el Registro Español de Estudios Clínicos (REec), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha autorizado durante este año 962 ensayos clínicos, registrando así una tasa de crecimiento sostenido desde hace más de 10 años. Los centros hospitalarios gallegos participan en 288 de estos estudios con humanos, lo que representa casi un 30% del volumen total de la investigación clínica.

Con estos datos, la AEMPS se posiciona, un año más, como la agencia europea líder en autorizaciones y una de las más relevantes del mundo, lo que garantiza a los pacientes españoles beneficiarse de tratamientos innovadores y refuerza el compromiso de la Agencia con la salud pública y la investigación de vanguardia.

Según la agencia, España es referente en áreas clave como la investigación con medicamentos destinados a tratar el cáncer, enfermedades raras, terapias avanzadas y medicamentos innovadores, campos que requieren de una alta especialización y que son prioritarios para la salud pública. España también mantiene una posición estratégica en la captación de ensayos clínicos multinacionales, con un total de 758 autorizados.

«Estos estudios son decisivos ya que permiten reclutar un número suficiente de pacientes en distintos países para obtener resultados sólidos y acelerar el desarrollo de tratamientos innovadores, lo que consolida su papel como socio preferente para los promotores de estos ensayos», afirman desde la AEMPS, entidad que depende del Ministerio de Sanidad.

En 2025, la agencia autorizó 378 ensayos en oncología –87 con participación de hospitales gallegos–, lo que convierte a España en el país europeo con más investigaciones en esta área terapéutica. A escala nacional, la oncología concentra cerca del 40% de los ensayos autorizados. A considerable distancia se sitúan otras áreas terapéuticas, como las patologías del sistema inmunitario (10,5%), el sistema nervioso (6,9%), las enfermedades cardiovasculares (6,2%) y las del tracto respiratorio (4,4%). Además, el 22,5% estuvieron orientados al estudio de enfermedades raras. En concreto, se autorizaron 216 estudios sobre patologías raras, con participación de hospitales gallegos en 39 de ellos.

Asimismo, España continúa como uno de los Estados miembro a la cabeza en investigación con medicamentos de terapia avanzada, con 40 ensayos clínicos, gracias al expertise de sus evaluadores y a las estructuras de apoyo específico en los centros de referencia para la administración y el seguimiento de este tipo de terapias.

La AEMPS también destaca el aumento de autorizaciones para ensayos en fases tempranas, donde se concentra la investigación de nuevos medicamentos. Mientras que en 2015 se autorizaron 156 estudios de fase I y I/II, lo que suponía el 19% del total, en 2025 fueron 244, un 25% de los ensayos autorizados.

Liderazgo español

Según la agencia, el liderazgo español en ensayos clínicos se debe a la suma de varios factores, entre los que se encuentran una red hospitalaria altamente capacitada con cerca de mil centros diferentes implicados en investigación clínica en los últimos cinco años; la participación creciente de pacientes, con una de las mejores tasas de reclutamiento a nivel europeo por la alta confianza en el profesional sanitario; y la colaboración público-privada, que permite atraer proyectos internacionales y garantizar la competitividad frente a otros países europeos.

Junto a estos, apunta a la colaboración estrecha con los comités de ética de investigación y su visión clínica y una regulación flexible, «con una agencia capaz de adaptar de manera ágil el entorno regulatorio, prestando asesoramiento continuo con guías vivas para la realización de estos estudios que permiten flexibilizar el riguroso marco regulatorio del medicamento en investigación».

Asimismo, en 2025, la AEMPS impulsó la agilización de la evaluación regulatoria para reforzar la competitividad de España en investigación clínica, mediante la ampliación de evaluaciones aceleradas; el liderazgo en el fast-track europeo para ensayos multinacionales (FAST-EU); y la plena integración en el sistema CTIS, el portal centralizado europeo para gestionar ensayos clínicos, que facilitala gestión simultánea de ensayos en distintos países.