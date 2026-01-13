La fiesta fin de exámenes más grande de Galicia se celebra en Pontevedra y trae a tres participantes de 'La isla de las tentaciones'

Enero es sinónimo de exámenes finales para los estudiantes gallegos. Un esfuerzo que para muchos tendrá recompensa y que podrán celebrar por todo lo alto en la fiesta organizada por Salseo USC.

Al igual que el año pasado, la comunidad universitaria ha organizado la considerada como la "fiesta fin de exámenes más grande" de Galicia, programada para el viernes 30 de enero.

La gran cita tendrá lugar en la sala Chanteclair, en Pontecesures, (comarca de Caldas) y traerá a tres de los concursantes más populares de esta edición de 'La isla de las tentaciones': Helena, Borja y Claudia.

Junto a los concursantes de la isla, la fiesta contará con los DJs Dumore, Carlos López y MRJ, que serán los encargados de amenizar la cita, que se alargará desde las 23.45 a las 6.00 horas.

Entradas fiesta fin de exámenes

Las entradas están disponibles a través de la plataforma Fourvenues. En solo los primeros cinco minutos se han vendido 800, según han confirmado desde la organización del evento a través de redes sociales, llegando a superar las 1400 en menos de 24 horas.

Cartel de la fiesta fin de exámenes más grande de Galicia / Sala Chanteclair

Salieron a la venta desde los 8 euros y, actualmente, ya se han agotado lo dos primeros tramos (el promocional de 8 y el de 10 euros), estando a la venta las de 12. La fiesta hará sold out si vende el último tramo, de 14. Como es habitual en las celebraciones de la sala Chanteclair, también ofrecerán servicio de autobuses.