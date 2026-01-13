La DGT avisa a los conductores gallegos: así funciona el nuevo sistema de emergencia que se activará este año

El 2026 ha llegado cargado de novedades. Algunos de estos cambios se harán evidentes en las carreteras de Galicia y del resto del país desde el primer día del año.

Desde el pasado 1 de enero, todos los conductores deben tener la baliza V16 en su vehículo para poder circular por las carreteras gallegas y del resto del país. Además, también entra en vigor la nueva ordenanza que regula las Zonas de Bajas Emisiones que afectará a los vehículos sin etiqueta y regulará la movilidad dependiendo de la letra que tengan en la pegatina. Pero estos no son los únicos cambios.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un nuevo sistema de alertas de emergencia para este año qué cambiará la forma en la que los conductores gallegos reaccionan ante imprevistos en la calzada. El objetivo de los agentes de tráfico es mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras españolas. Con esta nueva medida, buscan reducir los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, es decir, ambulancias, bomberos y fuerzas de seguridad. A través de este sistema, se mejorará la seguridad vial y se facilitará la evacuación de heridos.

Autopistas y autovías

La reforma del Reglamento General de Circulación, incorporará una nueva obligación para los conductores que circulen por autovías y autopistas. Se trata de la creación de un carril de emergencia que se conseguirá con la apertura de los vehículos hacia los laterales cuando se produzca una retención grave, una práctica que ya se lleva a cabo en varios países de la Unión Europea.

Este modelo busca agilizar la llegada de los servicios de emergencia al lugar del accidente.

Pasillo para emergencias. / DGT

DGT 3.0

La nueva alerta de emergencia, consistirá en implantar un sistema qué avise con antelación de la llegada de un vehículo prioritario. Los usuarios de la vía recibirán antes ese aviso de que las señales acústicas o luminosas sean visibles.

A partir de este año, «estos centros podrán compartir esta información en tiempo real con la plataforma DGT 3.0, que hará llegar la alerta a los vehículos que circulen cerca del punto conflictivo de la vía donde hay un accidente o cualquier otro tipo de incidencia», señalan desde Tráfico.

La plataforma 3.0 se creó en el año 2017 y desde entonces «la DGT viene trabajando en los servicios de conectividad e información en tiempo real para los vehículos». Además, «actualmente los conductores reciben avisos sobre accidentes, retenciones circulatorias o la ubicación de vehículos detenidos por averías, gracias a las señales V-16 geolocalizadas», afirma Blanco.

¿Cuándo entrará en vigor?

La tecnología está lista para 2026, pero «será necesaria la cooperación de todas las administraciones con servicios de emergencias para que vuelquen esa información en la plataforma».

