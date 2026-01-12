A pioneira galega do cinema inda vive, chámase Tini Andrés e foi mestra e xornalista n´A Guarda
Cando nos inicios dos 1970, a cámara de Súper 8 se espallaba por EE. UU. e parte de Europa, en Galicia poucos a posuían. Tini Andrés, de A Guarda empregouna entre 1971 e 1973 para os seus filmes caseiros. Un, é «Bowery NY», unha obra de vangarda, experimental e con crítica social. Unha investigación do cineasta Xurxo Chirro vén de descubrir a primeira muller galega que fixo cinema.
Tini Andrés é unha mestra xubilada galega que vive a cabalo de Galicia e Madrid, onde reside parte da súa familia. A través do teléfono, nin imaxinamos que, ao outro lado da liña, fala unha persoa que este xaneiro cumpre 79 anos. Inda que por unha parte recoñece que foi pioneira en moitas cousas (a primeira correspondente do FARO DE VIGO en A Guarda, a primeira muller concelleira no devandito concello...), resta mérito aos traballos que realizou no cinema nos inicios dos anos 70. O cineasta Xurxo Chirro pona no lugar que merece: Ela é a muller pioneira do cinema galego. Así o defende no seu ensaio premiado nos Premios María Luz Morales 2025.
Acredítano as súas obras: varios rolos de cinta gravada en Súper 8 entre os anos 1971 e 1973 nos que aparecen imaxes familiares (cinema doméstico) pero tamén unha «alfaia», «Bowery NY».
Nuns tres minutos –a curtametraxe podémola ollar no YouTube – ficamos abraiadas coa peza rodada no 1973 en New York. Daquela, Andrés moraba co seu marido en New Jersey. O día da rodaxe, subiuse como copiloto no coche mentres conducía el. Ela ía gravando.
A cinta ofrece unha viaxe. Primeiro, amosa dende o coche monumentos que inmortalizan a gran cidade. Comeza coa ponte de Brooklyn e o arco da ponte de Manhattan para entrar no barrio de Bowery. Aquí, céntrase en grupos de homes en rúas lixadas, nun deitado no chan cunha botella preto da súa cabeza, unha muller maior que vai pedindo esmola cunha cunca na man... Algunhas persoas semellan sufrir adición, a maioría están moi sucias e semellan preocupadas ou mesmo idas. O coche acaba por chegar á zona dos cinemas, dos rañaceos.
Chirro subliña que é un traballo «experimental» xa que «manexa uns logros formais que son extremadamente interesante e reveladores (...) Esta película é unha rara avis que está fóra dos aspectos industriais». E de certo o é polos encadres, o xeito de presentar a temática e os personaxes, a mensaxe de crítica social dun soño americano que xa daquela apeaba del a numerosas persoas.
Tini Andrés (María Florentina Andrés Álvarez) ten unha vida de película. Estudou nas Doroteas de Pontevedra e nas Xesuitinas de Vigo para despois culminar a carreira de Maxisterio. O seu primeiro destino foi unha aldea de Rodeiro (Pontevedra). Despois casou cun mariño da Armada de Tui, Tomás Fernández, co que faría a maleta cara Xenebra e New York para despois regresar a España onde volveu ser mestra en Galicia pero tamén en Madrid.
O Proxecto Socheo, de A Guarda, dixitalizou as súas obras no 2022. Nun primeiro momento, a asociación pedira á poboación que lle remitiran as súas películas caseiras de cinema antigas. Co material recollido, publicárono na súa web e foi cando esta muller nacida n’O Rosal no 1947 tomou conciencia de que as súas obras deberían figurar tamén alí. Tras poñerse en contacto con Chirro, este descubriu un tesouro: unha ducia de rolos de cinema inéditos.
Tini Andrés: "Eu tiña curiosidade por captar os instantes que son fugaces e non se repiten"
«Ao ir vivir a New Jersey, atopeime con aquel xoguete (a cámara Super8), unha tecnoloxía que aquí non existía. En España, só existían como grandes almacéns El Corte Inglés en Madrid. Inda non o había en Vigo. Tampouco as mulleres de New Jersey gravaban en Super8. Eu tiña curiosidade por captar os instantes que son fugaces e non se repiten», sinala Tini Andrés.
-Foi a primeira correspondente do FARO na Guarda.
Ao empezar a buscar levei a sorpresa de que fun pioneira de varias cousas. Non lembro exactamente cando comecei. Eu paseille a testemuña a Ricardo Rodríguez, quedou no meu lugar. Eu marchaba a Madrid por razóns profesionais.
-Terá un millón de anécdotas.
Vouche contar unha que é única en toda España. Na Guarda hai unha familia que se apelida Riego Lomba; eran da construción. Montaron en Valdoviño, Vigo, O Porriño almacéns de materiais de construción. Como era veciña, dixéronme que morrera a avoa de todos eles. Fun xunto a eles para que puxeran unha esquela e fun anotando os nomes. Daquela, aínda había teléfono de roda que se colgaban na parede. Chamei a FARO para que me colleran a nota. Eran moitas esquelas de media páxina que os familiares querían contratar. En Vigo, dixéronme que paraban máquinas e agardaban pero que tiña que ter asinados polos familiares a contratación das esquelas. Para que te fagas unha idea, a esquela do conde de Fenosa fora un cuarto de páxina do FARO daquela. E estes pedían tres caras e media e unha páxina enteira dun neto de Vigo. Á unha da madrugada, fun para Vigo entregar os papeis asinados. Estaban agardando. Aquelas esquelas supoñíanme a min como comisión o salario de seis meses como mestra. Aquilo non se vira nin con Franco.
-Vin a súa curta, «Bowery NY» e paréceme boísima.
Que va! Eu era supernovata. Collimos a cámara super8 pero non sabiamos que había que estar quedas para gravar. O que fixen foi un travelling de coche. Dábame pudor gravar a xente. É a súa intimidade.
-Nunca tivo a tentación de amosar a obra?
Non, era unha actividade moi persoal, non tiña que ver co mundo da cinematografía. Eu amoseilla a Xurxo Chirro tras ler un artigo del sobre o cinema na Guarda. Non había ningunha muller e díxenlle que aquel traballo estaba incompleto. Si non fora por iso, esta película nunha vería a luz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70