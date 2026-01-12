Entrevista | Tini Andrés Primeira cineasta galega
Tini Andrés, prioneira do cinema en Galicia: «Tiña curiosidade por captar os instantes que son fugaces»
Foi tamén a primeira concelleira e correspondente do FARO na Guarda
«Ao ir vivir a New Jersey, atopeime con aquel xoguete (a cámara Super8), unha tecnoloxía que aquí non existía. En España, só existían como grandes almacéns El Corte Inglés en Madrid. Inda non o había en Vigo. Tampouco as mulleres de New Jersey gravaban en Super8. Eu tiña curiosidade por captar os instante que son fugaces e non se repiten», sinala Tini Andrés.
-Foi a primeira correspondente do FARO na Guarda.
Ao empezar a buscar levei a sorpresa de que fun pioneira de varias cousas. Non lembro exactamente cando comecei. Eu paseille a testemuña a Ricardo Rodríguez, quedou no meu lugar. Eu marchaba a Madrid por razóns profesionais.
-Terá un millón de anécdotas.
Vouche contar unha que é única en toda España. Na Guarda hai unha familia que se apelida Riego Lomba; eran da construción. Montaron en Valdoviño, Vigo, O Porriño almacéns de materiais de construción. Como era veciña, dixéronme que morrera a avoa de todos eles. Fun xunto a eles para que puxeran unha esquela e fun anotando os nomes. Daquela, aínda había teléfono de roda que se colgaban na parede. Chamei a FARO para que me colleran a nota. Eran moitas esquelas de media páxina que os familiares querían contratar. En Vigo, dixéronme que paraban máquinas e agardaban pero que tiña que ter asinados polos familiares a contratación das esquelas. Para que te fagas unha idea, a esquela do conde de Fenosa fora un cuarto de páxina do FARO daquela. E estes pedían tres caras e media e unha páxina enteira dun neto de Vigo. Á unha da madrugada, fun para Vigo entregar os papeis asinados. Estaban agardando. Aquelas esquelas supoñíanme a min como comisión o salario de seis meses como mestra. Aquilo non se vira nin con Franco.
-Vin a súa curta, «Bowery NY» e paréceme boísima.
Que va! Eu era supernovata. Collimos a cámara super8 pero non sabiamos que había que estar quedas para gravar. O que fixen foi un travelling de coche. Dábame pudor gravar a xente. É a súa intimidade.
-Nunca tivo a tentación de amosar a obra?
Non, era unha actividade moi persoal, non tiña que ver co mundo da cinematografía. Eu amoseilla a Xurxo Chirro tras ler un artigo del sobre o cinema na Guarda. Non había ningunha muller e díxenlle que aquel traballo estaba incompleto. Si non fora por iso, esta película nunha vería a luz.
Suscríbete para seguir leyendo
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70