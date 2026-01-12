¿Cuántos programas de ‘Late Xou’ quedan en TVE antes del paso de Marc Giró a Atresmedia?
RTVE confirma la emisión de los dos últimos episodios ya grabados del late show antes de la salida definitiva del presentador rumbo a laSexta
Carlos Merenciano
La etapa de Marc Giró en RTVE entra oficialmente en su recta final. Tras anunciarse su fichaje por Atresmedia, la corporación pública ha aclarado qué ocurrirá con 'Late Xou', el programa que el comunicador ha presentado durante las últimas temporadas. La respuesta es clara: solo quedan dos entregas pendientes de emisión antes de su despedida definitiva de la cadena.
Según ha avanzado Vertele, ambos programas pertenecen a la temporada anterior y ya estaban grabados. El primero de ellos se emitirá el martes 13 de enero, mientras que el segundo y último llegaría a la parrilla una semana después, el martes 20 de enero, poniendo así punto final al formato y cerrando la vinculación de Giró con la televisión pública.
El episodio del día 13 contará con invitados muy reconocibles para el público del programa, como Boris Izaguirre y el dúo musical Sonia y Selena, entre otros. Una despedida en dos actos que servirá como broche a una etapa marcada por el tono irónico, el análisis social y el estilo personal que Giró ha imprimido al late show.
Con la emisión del programa del 20 de enero, RTVE dará por finiquitado ‘Late Xou’. A partir de ese momento, Marc Giró quedará ya liberado de cualquier compromiso con la corporación pública para iniciar su nueva etapa profesional en laSexta, donde estrenará proyecto en 2026.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Solteros en el Vigo de los 70
- La Navidad de Vigo se apaga tras casi dos meses y el reto cumplido de mantener el nivel: «El beneficio es claro»