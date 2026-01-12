Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Morre aos 102 anos o académico da RAG e catedrático José Luis Varela Iglesias

José Luis Varela Iglesias

José Luis Varela Iglesias / Arquivo FDV

R. S.

Vigo

Discípulo de Vicente Risco, a Real Academia Galega (RAG) comunicou este luns o pasamento de José luis Varela Iglesias, membro da institución dende 1950 e quen finou en Madrid aos 102 anos de idade.

Nado en Ourense, José Luis Varela Iglesias foi membro, xunto a Pura Vázquez, Segundo Alvarado e Alfonso Alcaraz, do grupo Azor na mocidade e promotor da revista Posío, que el mesmo dirixiu. Comezou os estudos de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela e licenciouse en Madrid, onde foi discípulo de Dámaso Alonso e se doutorou en Filoloxía Románica pola Universidad Complutense con premio extraordinario. Pouco despois iniciou a súa etapa alemá, que o levou a traballar nos anos 50 do século pasado na Universidade de Colonia e no Instituto de España en Múnich.

De volta en España, exerceu como catedrático de Literatura Española nas universidades de La Laguna e Valladolid antes de regresar á Complutense e, na Transición, foi designado presidente do Comité de Prensa, Radio e Televisión da Xunta Electoral Central, papel polo que foi recoñecido coa Gran Cruz do Mérito Civil.

Alén de pertencer á RAG, Varela Iglesias foi tamén membro correspondente da Real Academia Española e da Real Academia da Historia.

Varela Iglesias desenvolveu unha sólida traxectoria académica como estudoso da literatura recoñecida a nivel internacional e mantivo ao longo de toda a súa carreira o estreito vínculo que teceu na mocidade co mundo xermánico e foi profesor convidado das universidades de Colonia, Innsbruck e Salzburgo. Tras ser nomeado catedrático emérito da Complutense, exerceu como docente na Universidade de Texas en Austin.

Como crítico, o académico correspondente centrou os seus estudos na literatura española moderna, a literatura galega e as relacións literarias entre España e Alemaña. Autor dunha extensa obra, deixou títulos como Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo XIX (1958), Larra y España (1983), Tradición e innovación en Cunqueiro (1991) ou La transfiguración literaria (1970), ensaio gañador do Premio Nacional de Literatura Miguel de Unamuno.

