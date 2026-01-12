Morre aos 102 anos o académico da RAG e catedrático José Luis Varela Iglesias
R. S.
Discípulo de Vicente Risco, a Real Academia Galega (RAG) comunicou este luns o pasamento de José luis Varela Iglesias, membro da institución dende 1950 e quen finou en Madrid aos 102 anos de idade.
Nado en Ourense, José Luis Varela Iglesias foi membro, xunto a Pura Vázquez, Segundo Alvarado e Alfonso Alcaraz, do grupo Azor na mocidade e promotor da revista Posío, que el mesmo dirixiu. Comezou os estudos de Filosofía e Letras na Universidade de Santiago de Compostela e licenciouse en Madrid, onde foi discípulo de Dámaso Alonso e se doutorou en Filoloxía Románica pola Universidad Complutense con premio extraordinario. Pouco despois iniciou a súa etapa alemá, que o levou a traballar nos anos 50 do século pasado na Universidade de Colonia e no Instituto de España en Múnich.
De volta en España, exerceu como catedrático de Literatura Española nas universidades de La Laguna e Valladolid antes de regresar á Complutense e, na Transición, foi designado presidente do Comité de Prensa, Radio e Televisión da Xunta Electoral Central, papel polo que foi recoñecido coa Gran Cruz do Mérito Civil.
Alén de pertencer á RAG, Varela Iglesias foi tamén membro correspondente da Real Academia Española e da Real Academia da Historia.
Varela Iglesias desenvolveu unha sólida traxectoria académica como estudoso da literatura recoñecida a nivel internacional e mantivo ao longo de toda a súa carreira o estreito vínculo que teceu na mocidade co mundo xermánico e foi profesor convidado das universidades de Colonia, Innsbruck e Salzburgo. Tras ser nomeado catedrático emérito da Complutense, exerceu como docente na Universidade de Texas en Austin.
Como crítico, o académico correspondente centrou os seus estudos na literatura española moderna, a literatura galega e as relacións literarias entre España e Alemaña. Autor dunha extensa obra, deixou títulos como Poesía y restauración cultural de Galicia en el siglo XIX (1958), Larra y España (1983), Tradición e innovación en Cunqueiro (1991) ou La transfiguración literaria (1970), ensaio gañador do Premio Nacional de Literatura Miguel de Unamuno.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo