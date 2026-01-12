Bombazo mediático
Marc Giró abandona TVE y ficha por Atresmedia para presentar un nuevo programa en laSexta
El periodista catalán se une al grupo de San Sebastián de los Reyes, donde ya está trabajando en su nuevo espacio en el canal verde
Carlos Merenciano
Madrid
Atresmedia ha sorprendido esta mañana, lunes 12 de enero, con el anuncio de que refuerza su plantilla de rostros con la incorporación de Marc Giró, uno de los comunicadores más reconocibles y valorados del panorama actual. El presentador, periodista y escritor, que hasta ahora estaba ligado a TVE, se suma al grupo audiovisual de San Sebastián de los Reyes y estrenará su primer proyecto en laSexta a lo largo de 2026.
*En elaboración...
Suscríbete para seguir leyendo
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- Los «expulsados» de Vigo por el precio de la vivienda: «Viví en una oficina dos meses»
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años
- Hallan muerta a una persona sin hogar en Vilagarcía
- Solteros en el Vigo de los 70
- La Navidad de Vigo se apaga tras casi dos meses y el reto cumplido de mantener el nivel: «El beneficio es claro»