Galicia en alerta por temporal: vientos de más de 130 km/h y fuerte oleaje

La lluvia será parte del paisaje de Galicia durante toda esta semana. El mal tiempo se está dejando notar con especial intensidad en el litoral de las provincias de A Coruña y Pontevedra, donde el Ejecutivo autonómico activa este lunes la alerta naranja por temporal costero con el fin de «garantizar la seguridad de los bienes y personas».

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera viento del sur o suroeste de fuerza ocho y mar combinado del suroeste con olas de cinco metros. Por ello, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, anuncia la suspensión de la actividad deportiva en el mar, tanto federada como del programa Xogade, en los municipios afectados.

De hecho, durante la mañana el viento ya ha superado los 130 kilómetros por hora. Concretamente el valor máximo se registraba en Vimianzo, con 132 km/h. En cuanto a las precipitaciones, Vilanova de Arousa registra el máximo acumulado con 9,1 litros por metro cuadrado.

Eso sí, el mercurio continuará prácticamente intacto, incluso con un pequeño ascenso de las temperaturas mínimas. En las siete ciudades las máximas se mantendrán entre los 15 grados de Ourense y los 12 de Lugo, Santiago y A Coruña. En cuanto a las mínimas, excepto en la capital lucense, en todos los casos se superarán los 10 grados.

Previsión para los proximos días

Según Meteogalicia, en la jornada del martes, Galicia seguirá bajo el dominio de las bajas presiones y, por tanto, con inestabilidad atmosférica. Por la mañana, el frente muy activo de la jornada del lunes irá dejando la comunidad con precipitaciones generalizadas, localmente fuertes en la mitad durante la mañana. La cota de nieve descenderá hasta los 1.200 metros. Las temperaturas mínimas bajarán ligeramente y las máximas no sufrirán cambios. Los vientos soplarán del suroeste, moderados.

El miércoles, la comunidad quedará en una situación intermedia entre las altas y las bajas presiones. Con ello, tendremos cielos muy nubosos por la mañana, sin descartar algún chubasco aislado y ocasional, abriéndose claros con el paso de las horas. Las temperaturas sufrirán un ligero descenso. Los vientos soplarán de componente norte por la mañana, flojos en general, girando progresivamente a suroeste, con rachas fuertes en Fisterra.