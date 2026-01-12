El ejercicio físico es equiparable a la terapia psicológica para la depresión

Una nueva revisión de estudios científicos publicada el pasado jueves, con datos de unas 5.000 personas, concluye que el ejercicio físico de cualquier tipo muestra beneficios similares a la terapia psicológica para el tratamiento de la depresión en adultos. Esta nueva revisión sistemática Cochrane, considerada el «estándar de oro» en evidencia científica, es la última actualización de una revisión publicada por primera vez en 2008, y llega justo antes del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora cada 13 de enero.

Los autores del metaanálisis, encabezados por Andrew J Clegg, de la Universidad de Lancashire (Reino Unido), concluyen que el ejercicio físico «no parece ser ni más ni menos efectivo que los tratamientos psicológicos y farmacológicos, aunque esta conclusión se basa en pocos ensayos pequeños». Advierten, sin embargo, de la falta de robustez en cuanto al tratamiento a largo plazo del ejercicio físico.

Jeff Lambert, profesor asociado en Psicología de la Salud en la Universidad de Bath (Reino Unido), que no participó en el estudio pero expresó su opinión a SMC Reino Unido, señaló que «la revisión no puede decirnos con certeza si el ejercicio funciona mejor para la depresión más o menos grave». Añadió que este estudio «se centró principalmente en programas de ejercicio estructurados, a menudo supervisados, que tienden a atraer a voluntarios motivados que están dispuestos y son aptos para participar». Por ello opina que es mejor considerar la actividad física como «una opción útil o un complemento de los tratamientos existentes, en lugar de como un sustituto directo de la atención establecida».

En esta línea, Brendon Stubbs, investigador senior del Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King’s College de Londres, apunta que esta revisión respalda la integración del ejercicio en los planes de tratamiento de la depresión, «dado su perfil favorable de eventos adversos en comparación con los efectos secundarios farmacológicos». «Es hora de que los servicios sanitarios se adapten y garanticen que el ejercicio forme parte del conjunto de opciones estándar para las personas con depresión», añade a SMC Reino Unido.

Consultado por FARO, el psicólogo vigués Daniel Novoa señala que en su consulta insiste en recomendar la actividad física. «Si tuviese que elegir una cosa sola para mejorar la vida de las personas, sería esta –recalca–. Del impacto de la actividad física respecto a la depresión leve ya tenía conocimiento y lo digo reiteradamente en sesión. El mundo de la salud debería dedicar más recursos a fomentar la actividad física en la población. Subvencionar gimnasios condicionado a su asistencia o políticas del estilo tendría seguramente unos resultados muy positivos», defiende.

No obstante, Novoa recuerda que la depresión también afecta a personas con vida activa, incluso a deportistas profesionales. «El ejercicio es comparable en eficacia a algunos antidepresivos en casos de depresión leve a moderada, pero en depresiones severas, funciona mejor como un complemento al tratamiento profesional –terapia y/o medicación–, no como un sustituto», precisa.

Más que bienestar: cambia la química cerebral

Cualquiera que haya practicado ejercicio conoce el bienestar que produce. Pero, más allá de esa sensación pasajera, vinculada a la liberación de endorfinas, estudios científicos han concluido que produce un «cóctel» neuroquímico que protege la integridad de las neuronas cerebrales, lo cual tiene también implicaciones para las demencias.La actividad física modula neurotransmisores clave implicados en el estado de ánimo, como la serotonina, la dopamina y la noradrenalina, mejorando su liberación y la sensibilidad de los receptores en regiones cerebrales vinculadas al placer y la motivación, como el córtex prefrontal y el hipocampo.

Además, el ejercicio aumenta la neurogénesis y la plasticidad sináptica en el hipocampo, mediado por el incremento de los niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés). Esta proteína promueve la supervivencia neuronal y la formación de nuevas conexiones neuronales, y contrarresta la atrofia del hipocampo típica de la depresión.Otro mecanismo esencial es la reducción de la inflamación crónica de bajo grado.

No obstante, como subraya el psicólogo Daniel Novoa, la depresión es «un fenómeno multifactorial que trasciende la química del movimiento, y el ejercicio no resuelve por sí solo las causas estructurales de la enfermedad, como la predisposición genética o los traumas no procesados que requieren intervención clínica».

Novoa advierte también del riesgo del sobreentrenamiento, donde «el estrés físico extremo eleva el cortisol y agota el sistema nervioso, provocando un colapso anímico muy similar al cuadro depresivo».

Recuerda, además, que, si el deporte se utiliza únicamente como un mecanismo de evasión, «el bienestar es solo momentáneo; al cesar el esfuerzo, los conflictos internos reaparecen porque el ejercicio ha funcionado como un analgésico temporal, pero no como una cura para el origen del malestar emocional».