Un estudio del CNIO descubre nuevos genes que predisponen al cáncer de páncreas

Un estudio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) ha identificado varios conjuntos de genes relacionados con la predisposición a desarrollar adenocarcinoma ductal de páncreas (el tipo más habitual de cáncer de páncreas), así como con el pronóstico de la enfermedad.

El estudio, que acaba de publicarse en la revista «Nature Communications», supone un paso hacia el desarrollo de programas de cribado entre la población, una herramienta esencial para avanzar en diagnóstico precoz. Está liderado por Núria Malats y Evangelina López de Maturana, del Grupo de Epidemiología y Genética Molecular del CNIO.

Adelantar el diagnóstico es un desafío especialmente importante en cáncer de páncreas, cuya alta mortalidad se asocia precisamente a que suele detectarse cuando está muy avanzado.

Los genes identificados forman parte de un mecanismo de defensa innato del organismo, el sistema de complemento. Cuando las proteínas del sistema del complemento fallan, o si faltan o se producen en exceso, pueden aparecer enfermedades. Muy pocos estudios hasta ahora relacionan el sistema de complemento con el cáncer.

Este trabajo, cuyo primer autor es Alberto Langtry –actualmente en la Universidad de Columbia (EE UU) después de hacer la tesis doctoral en el CNIO–, ha descubierto que la probabilidad de desarrollar cáncer de páncreas puede aumentar cuando dos genes concretos del sistema de complemento están mutados.