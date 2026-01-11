Invitados de enero en el Club Faro
Miguel Ángel Cajigal, «El Barroquista», protagonizará el miércoles la primera charla-coloquio del año
R. S.
El Club FARO inicia el próximo miércoles 14 su programación de enero. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.
El historiador del arte y divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como «El Barroquista», hablará de «Otra historia de la música. ¿Qué pensaría Bach de la música actual?».
«Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia» es el título de la charla-coloquio de María Luisa Ferrerós, psicóloga infanto-juvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense.
¿Es la felicidad el destino final del ser humano o la mentira mejor contada de nuestro tiempo? Sobre esta cuestión girará la charla de Jesús G. Maestro, escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, titulada «El fracaso de la felicidad».
Blanca García-Orea, nutricionista clínica, especializada en nutrición digestiva y hormonal, con máster en Microbiota Humana, propondrá «Cinco semanas para desinflamarte. Cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu salud».
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva disertará «Contra el pesimismo» y glosará «el triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor».
«Non creo en máis vida ca esta» es el título de la charla de J. Benito Fernández, reconocido autor de biografías rigurosas y exhaustivas, que realiza su primera incursión en la ficción.
Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, abordará «Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia».
Por último, Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», un viaje sensorial por la esencia vitivinícola de Galicia.
VENTAJAS DE SER SUSCRIPTOR
Reserva de plaza. FARO ofrece a sus suscriptores cinco plazas dobles por cada evento. Para reservar asiento, inicie sesión en su cuenta en farodevigo.es y reserve su plaza pinchando aquí.
Acceso preferente. Si es suscriptor podrá acceder a los eventos de manera prioritaria (con un acompañante) enseñando su tarjeta de suscriptor desde el móvil. También puede encontrar su tarjeta escaneando un código QR colocado a la entrada del evento. Si tiene su cuenta en farodevigo.es puede encontrar en su tarjeta de suscriptor en su espacio MI FDV+
Suscriptores edición impresa. Los suscriptores de la edición impresa también pueden disfrutar de estas ventajas siguiendo los pasos anteriores. Si es suscriptor de la edición impresa y aún no tiene cuenta en farodevigo.es llámenos al 986 814 777 (de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:30 a 18:30) o escríbanos a attsuscriptor@farodevigo.es para configurar su cuenta y comenzar a aprovechar estas y muchas más ventajas.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- Llegó el día: el Hotel Bahía cierra para emprender su ansiada metamorfosis
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Caballero califica de «insostenible» la situación de la sanidad pública en Vigo
- Dos nuevos vuelos en el aeropuerto de Vigo templan un verano que amenaza con ser muy frío
- Corte inminente y duradero en el viaducto de la VG-20 de Vigo para avanzar en su rehabilitación
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía