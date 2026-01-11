Invitados de enero en el Club Faro

El Club FARO inicia el próximo miércoles 14 su programación de enero. Las conferencias-coloquio se celebrarán a las 8 de la tarde en el MARCO (C/ Príncipe, 54, Vigo). Habrá acceso preferente para suscriptores y libre hasta completar el aforo de 150 personas.

El historiador del arte y divulgador cultural Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como «El Barroquista», hablará de «Otra historia de la música. ¿Qué pensaría Bach de la música actual?».

«Ahuyenta tus fantasmas. Claves para entender y superar los miedos y la ansiedad en la adolescencia» es el título de la charla-coloquio de María Luisa Ferrerós, psicóloga infanto-juvenil, especialista en neuropsicología y psicología forense.

¿Es la felicidad el destino final del ser humano o la mentira mejor contada de nuestro tiempo? Sobre esta cuestión girará la charla de Jesús G. Maestro, escritor y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, titulada «El fracaso de la felicidad».

Blanca García-Orea, nutricionista clínica, especializada en nutrición digestiva y hormonal, con máster en Microbiota Humana, propondrá «Cinco semanas para desinflamarte. Cómo pequeños cambios pueden tener un gran impacto en tu salud».

El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva disertará «Contra el pesimismo» y glosará «el triunfo de Occidente y de la civilización que forjó un mundo mejor».

«Non creo en máis vida ca esta» es el título de la charla de J. Benito Fernández, reconocido autor de biografías rigurosas y exhaustivas, que realiza su primera incursión en la ficción.

Sonia Contera, catedrática de Física en la Universidad de Oxford, abordará «Seis problemas que la ciencia no puede resolver. Los grandes enigmas que aún desafían a la ciencia».

Por último, Xavier Castro Pérez, catedrático de Historia en la Universidad de Santiago de Compostela, hablará de «Los grandes vinos gallegos. Originalidad e historia», un viaje sensorial por la esencia vitivinícola de Galicia.