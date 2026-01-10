A.M.A. concede 137 becas para estudio y 135 ayudas a entidades de atención solidaria

El Patronato de la Fundación A.M.A. (Agrupación Mutual Aseguradora), presidido por el doctor Diego Murillo, aprobó su Plan de Actuación para 2026. En este se incluiyen 137 becas de formación sanitaria especializada para personas licenciadas y graduadas en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología, Física, Fisioterapia y Veterinaria.

La convocatoria para optar a estas ayudas permanecerá abierta hasta el 17 de febrero.

Además, A.M.A. seguirá apoyando proyectos sociales. El Patronato aprobó 135 ayudas a diversas entidades. Entre ellas, destacan las desarrolladas por la Fundación Dental, a través de su programa de clínicas solidarias de atención bucodental a personas sin recursos; la Fundación HM Hospitales, en el ámbito de los cuidados paliativos en oncología pediátrica; y los programas de salud mental y ocular impulsados junto a la Clínica Universidad de Navarra en su programa contra el cáncer.

Como actividades propias, se acordó convocar una nueva edición del programa Mutualista Solidario, destinado a apoyar proyectos solidarios presentados por mutualistas de A.M.A., así como un programa específico de ayudas a comedores sociales.

En el plano internacional, la Fundación A.M.A. continuará colaborando, entre otras entidades, con la ONG Luz de África, la Fundación RECOVER, la Fundación Amigos de Monkole, los Hospitales Lisungi del Congo y Dono Manga de Chad.

En cuanto a los XXII Premios Científicos, dedicados en esta edición a la investigación y la ciencia en la sanidad, se aprobó una dotación económica de 37.500 euros, estando prevista la publicación de sus bases durante el primer trimestre de 2026.

Con este Plan de Actuación, el Patronato de la Fundación A.M.A., presidido por el doctor Diego Murillo Carrasco y compuesto por un total de 18 patronos —entre los que se incluye representación de los Consejos Generales de Medicina, Farmacia, Veterinaria, Odontología, Fisioterapia y Enfermería, así como prestigiosos profesionales sanitarios del ámbito académico y universitario—, reafirma su compromiso con la formación y la investigación científica .

También es objetivo del plan incluir «líneas de apoyo a entidades sociales y sanitarias que trabajan para favorecer la integración de colectivos en riesgo de exclusión social», según destaca A.M.A. en una nota de prensa.

Por último, la aseguradora señala que en el ámbito de la divulgación e investigación científica, el Patronato determinó colaborar con las reales academias de Ciencias Veterinarias, Farmacia y Odontología de España y en el XXXII Congreso Nacional de Derecho Sanitario, previsto para su celebración en el otoño de este año.