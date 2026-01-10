Renovar el carnet en Galicia: la DGT explica los requisitos que deben reunir los conductores para hacerlo de forma gratuita

El permiso de conducir resulta indispensable para un amplio sector de la población, ya sea para acceder a su puesto de trabajo o para poder acceder a distintos servicios desde su residencia. Poder renovarlo, en especial a partir de los 65 años, es un trámite importante para mantener la autonomía que otorga el coche en Galicia.

La Dirección General de Tráfico (DGT) apunta que para poder seguir conduciendo se deben tener en cuenta «las capacidades y aptitudes que tenga el conductor» y no exclusivamente la edad. Aún con todo, a partir de cierta edad nuestras capacidades pueden empezar a verse mermadas de forma notable y debe reforzarse la vigilancia en la renovación.

Este permiso se renueva cada diez años hasta alcanzar los 65 años, a partir de ahí su vigencia será solo de 5 años. Para quitar la carga económica que supone renovarlo para algunos conductores, Tráfico ofrece bonificaciones que incluso permiten renovarlo de manera gratuita. En el caso de los permisos profesionales como autobuses o camioneros, la renovación es obligatoria cada tres años.

Conductores que pueden renovar el carnet de conducir gratis

Los conductores de 70 años en adelante no tienen que pagar la tasa administrativa por la renovación del carnet de conducir. Están exentos de abonar los 24,58 euros que se les exige al resto de usuarios.

Aunque esta tasa sea gratuita para ellos, sí que deben someterse a las pruebas del Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) que escojan para conseguir un informe de aptitud psicofísica que acredite que mantienen las condiciones necesarias para la conducción.

Documentos necesarios para renovar el permiso

Quienes quieran renovar el carnet en España tendrán que reunir una serie de

Documento Nacional de Identidad (DNI), pasaporte o tarjeta de residencia vigente.

Fotografía reciente.

Informe de aptitud psicofísica emitido por un CRC.

Formulario de solicitud de renovación correctamente cumplimentado.

Comprobante de pago de la tasa, excepto los mayores de 70 años.

Nuevas medidas de la UE

Aunque hasta ahora la normativa establecía una vigencia de 10 años para los permisos, el Parlamento Europeo ha aprobado una importante reforma por la cual, desde el 21 de octubre, la validez del permiso de conducir es ahora de 15 años en toda la Unión Europea.

Si bien la ampliación de la validez de los permisos es llamativa, el cambio más significativo es la introducción de un examen médico obligatorio para obtener o renovar este documento. Asimismo, el texto aprobado por los eurodiputados señala normas muy específicas en el caso de los mayores de 65 años.

El permiso de conducir ya no podrá renovarse sin la presentación de un certificado médico. Este control servirá para verificar la aptitud para conducir, en particular mediante un examen de la vista y pruebas cardiovasculares. El objetivo es claro: se trata de reducir la mortalidad en las carreteras europeas, que sigue siendo muy elevada.

Quienes cuenten con un carnet expedido desde 2013 tienen un documento válido durante 15 años y su renovación seguirá siendo como hasta ahora. Pero a partir de 2028 será necesario pasar un reconocimiento médico para conservar este permiso.

El Parlamento Europeo también especifica que los Estados miembros podrán adaptar determinadas modalidades. Esta flexibilidad permitirá ajustar la frecuencia de los controles en función de las políticas nacionales. Para los conductores de edad avanzada, esto significa que podría ser obligatorio renovar el carné con mayor frecuencia