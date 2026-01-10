Los astronautas de la Crew-11 de SpaceX comienzan a preparar su regreso anticipado a la Tierra.

Los astronautas de la Crew-11 de SpaceX comenzaron los preparativos para su regreso a la Tierra, para el que aún se desconoce la fecha, después de que uno de sus integrantes sufriera problemas de salud aunque permanece estable, informó este viernes la NASA.

La agencia espacial estadounidense explicó en un comunicado que los cuatro integrantes de la misión, que se encuentran en la Estación Espacial Internacional (EEI), comenzaron a recoger y almacenar sus pertenencias para su partida, y probaron los trajes que usarán durante su vuelta a bordo de una cápsula Dragon.

Su regreso anticipado se produce a causa de problemas de salud de uno de ellos, cuya identidad no ha desvelado la NASA por razones de privacidad.

Aunque sostiene que el paciente se encuentra estable, precisó que debe volver a la Tierra para ser sometido a pruebas médicas, puesto que la estación no dispone de la capacidad necesaria para realizar diagnósticos complejos.

Todavía se desconoce la fecha de su precoz partida, que supone una medida insólita en la historia del complejo orbital, pero se espera que la NASA revele más detalles en las próximas 24 horas.

La Crew-11, integrada por Zena Cardman y Mike Fincke, de la NASA; Kimiya Yui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la agencia espacial rusa Roscosmos, se ancló a la Estación Espacial Internacional a comienzos de agosto pasado y tenía previsto regresar a la Tierra a inicios de 2026, tras completar una misión de seis meses.

El lanzamiento de la Crew-12 desde Florida, la siguiente misión de rotación de tripulación en la estación espacial está programada para mediados de febrero.

Además de los preparativos para el regreso de la Crew-11, la NASA informó que tres de los cuatro tripulantes de la misión realizaron tareas de mantenimiento o experimentos previstos en su cronograma. Fincke fue el único nombre que la agencia espacial no vinculó a algún cometido.

Al margen de los cuatro miembros de la Crew-11, el laboratorio orbital tiene a otros tres tripulantes en su interior.

Los integrantes de la misión pasaron por años de entrenamiento físico, técnico y psicológico, diseñados para prepararlos ante las exigencias extremas del espacio, el aislamiento y las emergencias médicas.

Es muy poco frecuente que una enfermedad obligue a acortar una misión completa, según los especialistas.

La enfermedad del astronauta también ha ocasionado la cancelación de la primera caminata espacial de este año, que estaba programada para el pasado jueves.

Antes de la existencia de la EEI, en 1985, una misión soviética tuvo que ser cancelada tras la grave enfermedad de su comandante, Vladimir Vasyutin, quien sufrió en el espacio una prostatitis aguda, lo que obligó a adelantar unos dos meses el regreso de la tripulación a la Tierra.