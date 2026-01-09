Un vídeo reconstrúe por primeira vez a fachada orixinal do Pórtico da Gloria
REDACCIÓN
Dende o regreso a Compostela das esculturas de Ezequiel e Xeremías que o Mestre Mateo pensou para a entrada do Pórtico da Gloria e que dende os anos 40 tiña no seu poder a familia Franco no Pazo de Meirás, o Museo do Pobo Galego mantenas expostas nunha mostra que combina a investigación histórico-artística «máis avanzada coas últimas tecnoloxías en virtualización do patrimonio».
O discurso museográfico desta mostra, que se pode visitar en Bonaval até o mes de maio apóiase nunha peza audiovisual que en 16 minutos achega «a primeira reconstrución integral da fachada do Pórtico da Gloria –con policromía incluída– da que formaron parte as dúas figuras, realizada mediante o ensamblaxe dos modelos 3D de todas as súas esculturas dispersas, restituídas aos seus emprazamentos orixinais».
O audiovisual é froito do traballo do KosmoTech_1200 da USC e o Cispac responsable da reconstrución dixital do coro do Mestre Mateo e a colaboración da Fundación Catedral e do Consello da Cultura Galega. Un proxecto que ten á fronte o historiador Francisco Prado-Vilar, na dirección científica, e a Alexandre González na virtualización e restauración dixital mediante a implementación dun workflow que integra máis de 11 softwares especializados.
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota