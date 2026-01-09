San Blas inaugura a tempada de furanchos
Na parroquia viguesa de Bembrive arranca este venres o San Blas (San Brais)
Daniel Fonseca, furancheiro en estrea: «Dixéronme que estaba tolo, que o furancho daba moito traballo»
Os responsables da Guía Furanchín preparan unha axencia de viaxes para coñecer «o xeito galego»
San Blas (San Brais) é unha das festas de inverno de referencia no sur pontevedrés. Se ben a tempada de furanchos abre cada 1 de decembro, non é ata esta celebración en na parroquia viguesa de bembrive cando se dá o pistoletazo efectivo. Desde as sete desta tarde, máis de 20 furanchos comezarán a ofrecer viño do país e tapas tradicionais así como cocido por encargo.
Polo medio, un programa cultural ao redor da música tradicional. Este inclúe o IV Serán Popular este sábado día 10 ás 20.00 horas e as actuacións de diferentes agrupacións ata o 3 de febreiro.
40 anos do Furancho do Bombeiro
Na mañá de onte, nos baixos xa se vía movemento de traballo. No do Bombeiro, que abriu por primeira vez hai uns 40 anos, Claudia e seu pai, José Carballo (o fundador e que bautizou o local porque naquela altura era bombeiro; agora está xubilado) xa se atopaban cos preparativos para a coción da cacheira e os arranxos da zorza. Dende hoxe, abrirán todos os días ata que remate a festa.
«Levar o furancho é bonito. Hai que seguir coa tradición», comentaba José Carballo para mirar de reollo para a súa filla. Claudia sorría. Hai poucos días que chegou dos Estados Unidos, de visitar a familia para a que traballou de au pair dous anos.
A zorza é o que máis choio dá
Tras José, unha enorme pota ao lume fumea coa cacheira. Sinalaba que «a zorza tamén a preparamos nós e é o que máis choio dá. Picámola á man». Inda que denota felicidade, admite que «son moitas horas as que pasamos aquí nesta época. Botas dende a mañá ata a noite».
Contención de prezos pero os ovos polas nubes
A pesar do incremento dos prezos da comida e da enerxía, Carballo optou por manter os prezos do ano pasado (o cocido, por exemplo, a 35 euros). «O prezo do ovo duplicouse. É unha loucura, pero bueno. Eu poño un pincho de ovo cocido coa consumición», aclarou.
En canto ao viño, no seu caso, bota man da colleita propia inda que tamén lle compra a colleiteiros foráneos.
Un furancho novo por San Blas: o da Comisión de Festas de San Xoán de Freixo
Fronte ao furancho veterano do Bombeiro, outros nacen como o do Freixo, da Comisión de Festas de San Xoán de Freixo. Dani Fonseca é un dos que está á fronte. «É a primeira vez que o montamos. Xurdeu a raíz de que eu visitara un amigo que foi vivir a Bembrive. No verán, ensinoume a casa e a adega. Mirei que tiña un baño e iluminóuseme. Está un pouco apartado dos demais, como a uns dez minutos andando da Entidade Menor pero está moi ben», explica.
Dixéronme que estaba tolo, que o furancho daba moito traballo
«Cando llo propuxen ao resto da comisión dixéronme que estaba tolo, que o furancho daba moito traballo, pero agora estamos todos 100% involucrados», engade cunha promesa: «Imos intentar que case todo sexa caseiro. O viño non será albariño, pero será bo, de Ribadavia». Todo o que recauden se destinará para as festas patronais de San Xoán. Hoxe abren tamén a partir das sete. No seu caso, atenderán o público venres, sábados e domingos, así como o día 1 e 3 de febreiro.
Ao longo dos 40 anos de vida do Furancho do Bombeiro, José Carballo presenciou un cambio de tendencia. «Antes, máis ben, viña xente maior. Hoxe en día, ven a chavalada e mesmo familias cos fillos pequenos», comenta.
A Guía Furanchín, pendente de San Blas e saca unha axencia turística
Os vigueses Juan Vidal e Lorena Cancelas xa se preparan para o arranque de San Blas. Ambos levan a guía Furanchín, a Guía de Furanchos de Gallicia, onde se dá información dos furanchos galegos.
A idea da guía naceu cando facían o Camiño de Santiago hai oito anos. «Vimos que a xente estranxeira non gozaba da verdadeira gastronomía e cultura de Galicia. Tamén viamos que sobre todo ía xente maior aos furanchos; a xuventude non ía. Por iso, decidimos poñer información dos furanchos en internet para que á xente lle compensara abrir», sinala Vidal.
A continuidade dos furanchos, porén, está complicada. «A xente nova non quere traballar tanto. No momento no que a xente maior desapareza, acábanse os furanchos. Nuns anos, isto remata. Hai que coidar a viña todo o ano; hai que preparar o viño, hai moito traballo detrás. Os novos teñen outras prioridades e non queren facer ese traballo», reflexiona Vidal.
Aclara que «realmente o de San Blas son locais con licencia do Concello para abrir nestas festas. Hai algúns que si teñen o propio viño como O Recuncho; outros poucos teñen produción propia e mercada, e a maioría compra o viño a outros colleiteiros».
A esencia de San Blas, en perigo?
Para Vidal, San Blas corre perigo: «O importante é manter a tradición. Algúns locais poñen reggaeton ou música non tradicional. Así pérdese a esencia». De feito, o ano pasado, a Comisión de Festas criticara que algúns furanchos non deixaban aos gaiteiros tocar dentro e advertira que estas prohibicións non podían darse.
Por último dende a Guía Furanchín, indicaron que 2026 vén con novidades: «Imos abrir unha axencia de viaxes (santiagoluxurytours.com) para experiencias exclusivas para que xente fóra de Galicia goce da esencia de Galicia cos furanchos, a rapa das bestas ou o desembarco viquingo».
Suscríbete para seguir leyendo
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- La funesta buena suerte de dos vigueses
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota