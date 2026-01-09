El Gobierno envía una carta a la Fiscalía denunciando las campañas de acoso de los negacionistas a meteorólogos y divulgadores climáticos

La vicepresidenta tercera y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha anunciado que el Gobierno enviará una carta a la Fiscalía de delitos de odio denunciando las campañas de acoso de los negacionistas a meteorólogos y divulgadores climáticos. El fenómeno, explica, ha ido cogiendo fuerza en los últimos años y ha derivado en situaciones tan extremas como el lanzamiento de una avalancha de mensajes de odio, insultos y hasta amenazas de muerte hacia aquellos comunicadores que hablan de cambio climático en redes sociales. Uno de los casos más sonados, según ha recalcado Aagesen, es el de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuyos portavoces recibieron miles de mensajes de odio y amenazas por hablar sobre fenómenos como la dana de Valencia.

Según ha explicado Aagesen, el objetivo de esta carta es que la Fiscalía de delitos de odio tenga constancia de este fenómeno que, según denuncian varios informes académicos, está en auge y afecta a cada vez más divulgadores dedicados a temas de cambio climático. "Se trata de un tipo de ataques que se dirigen contra personas particulares, instituciones y organismos dedicados a la divulgación del cambio climático y que, en muchos casos reflejan mensajes de odio. Hemos hablado con muchos de los afectados y nos han dicho que apenas hay herramientas para actuar frente a esto y que, por lo tanto, se sienten indefensos", ha explicado la ministra. En este sentido, también ha aclarado que su intención es "dejar constancia" de esta situación ante los tribunales y que, entre otras cosas, conste en la memoria anual de la Fiscalía en la que se recogen nuevas circustancias que podrían incurrir en delito.

Informes académicos

Según ha podido saber EL PERIÓDICO, la carta que el Gobierno planea enviar a la Fiscalía incluye varias referencias a artículos académicos donde se ha analizado en profundidad el auge de este fenómeno en España. Entre ellos destaca un informe de 124 páginas de la plataforma 'Ecodes' en el que se analiza "la desinformación, el negacionismo y los discursos de odio en la red social X", un estudio de la Universidad de Salamanca sobre "discursos de odio, anticlimatismo y desinformación climática en redes sociales" y otro informe de las universidades de La Rioja, Valladolid y Cádiz sobre "los discursos de odio hacia la Agencia Estatal de Meteorología". También se incluye un informe elaborado por la plataforma de verificación 'Maldita'.

Estos informes denuncian al unísono la existencia de dinámicas de acoso de grupos negacionistas hacia meteorólogos, divulgadores y periodistas especializados en cambio climático. Sobre todo en redes sociales como Tiktok y X, donde los informes constatan que casi la mitad de la información publicada sobre cambio climático contiene mensajes negacionistas. Los estudios afirman que en muchos casos los insultos de los negacionistas no hacen referencia al contenido discutido sino que se centran en atacar al emisor del mensaje en aspectos personales. "También detectamos una cantidad considerable de discurso de odio a través de comentarios despectivos e insultos, lo que indica una tendencia generalizada de antiintelectualismo y escepticismo hacia la experiencia científica", resume uno de los trabajos.

El anuncio se ha hecho público este viernes después de la reunión con Aagesen con divulgadores y divulgadoras especializados en cambio climático, en el marco de los diálogos por el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática. Durante el encuentro, la vicepresidenta ha dialogado con estos comunicadores sobre su experiencia con los mensajes de odio en redes sociales y ha recogido algunas de sus opiniones al respecto. También se ha recordado la publicación de un manifiesto impulsado por las periodistas Valentina Raffio y Verónica Pavés y la meteoróloga Isabel Moreno, con el respaldo de más de 40 entidades del mundo del ecologismo y de la comunicación, denunciando el auge de estas campañas de acoso y reclamando la implicación de políticos, tribunales y gestores de redes sociales en la búsqueda de soluciones frente a este problema.