El Arzobispado asume que Santiago queda fuera del viaje del Papa a España en 2026 y se centra en lograrlo para el Año Santo

La visita del Papa León XIV a Santiago se descarta, por ahora, en el viaje que el Pontífice podría realizar a España en 2026. Así lo confirman tanto las declaraciones realizadas este viernes por el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, como fuentes de la Mitra compostelana, que insisten en que el horizonte real para una presencia papal en la capital gallega sigue siendo el Año Santo Jacobeo de 2027. Tras la reunión mantenida en Roma entre una representación de la Conferencia Episcopal Española y monseñor Edgar Peña Parra, sustituto de la Secretaría de Estado del Vaticano, se ha puesto el foco mediático en los destinos que se habrían planteado al Papa para ese viaje de 2026: Madrid, Barcelona y Canarias. Un itinerario en el que no figura Santiago de Compostela y que, de confirmarse, dejaría a Galicia fuera de la agenda papal este año.

Desde la Mitra compostelana se resta dramatismo a este escenario. Fuentes del Arzobispado de Santiago subrayan que esta situación encaja plenamente con la estrategia que se viene manteniendo desde hace meses. «El arzobispo siempre se ha remitido al Año Santo de 2027 en las invitaciones que ha presentado al Papa», señalan estas fuentes, que reconocen que el actual protagonismo informativo de otras ciudades “permite trabajar con calma, con sosiego, para pergeñar y darle forma a esa visita del Papa a Santiago”.

En ese sentido, desde la Iglesia compostelana se valora positivamente quedar al margen de los focos en esta fase. «Fuera de los focos mediáticos, Santiago va a seguir trabajando por el 2027», insisten desde la Mitra, convencidos de que el Año Santo ofrece el marco adecuado, tanto pastoral como simbólico, para una eventual visita del Pontífice.

Mientras tanto, el viaje a España previsto para 2026 continúa pendiente de confirmación oficial por parte de la Santa Sede. Según explicó el cardenal José Cobo, la propuesta presentada al Papa León XIV incluye Canarias —un destino especialmente vinculado al fenómeno migratorio y largamente deseado por el Papa Francisco—, además de Madrid y Barcelona, donde la visita tendría un marcado componente cultural y religioso en torno a la Sagrada Familia y al legado de Antoni Gaudí.

En los últimos días, además, se han intensificado los contactos institucionales. En las reuniones celebradas en Roma han participado también el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona; el presidente de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello; y monseñor José Mazuelos, obispo de Gran Canaria. Por su parte, el arzobispo de Santiago, monseñor Francisco José Prieto, mantuvo el pasado 5 de enero una audiencia con el Papa en la que le presentó el proyecto del Año Santo Jacobeo y renovó la invitación a visitar Compostela.

Fuentes conocedoras del funcionamiento de la Santa Sede apuntan a que, si no se produce una visita en 2026, el año 2027 abre distintas posibilidades: desde hacer coincidir una peregrinación papal a Fátima, con motivo del 110 aniversario de las apariciones, con una visita a Santiago, hasta un desplazamiento breve y específico desde Roma a la capital gallega. En todo caso, tanto el viaje de 2026 como cualquier desplazamiento posterior deberán ser confirmados oficialmente por la Santa Sede. Mientras tanto, en Santiago el mensaje es claro: menos expectación inmediata y más trabajo discreto para que el Año Santo de 2027 sea, finalmente, el marco de la esperada visita papal.