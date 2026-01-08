Miguel ya puede nadar: adiós a su traqueotomía, ocho años después de superar una «muerte súbita»

«Miguel siempre quiso ir a natación, pero hasta este curso no ha podido hacerlo. Al tener una traqueotomía, no podía meterse en el agua. Al principio, le daba un poco de miedo, porque no hace pie en la piscina. Ahora ya es capaz de sumergirse de cabeza. ¡Y quiere ir todos los días!», subraya Alexia Hermida, al detallar cómo ha cambiado la vida de su hijo en los últimos meses. Hace poco más de un año, esta vecina de A Coruña compartía, en estas páginas, la historia de su pequeño. Una historia de «perseverancia» y «superación de límites», cuyo primer capítulo se remonta al «20 de diciembre de 2017», cuando, «con solo 17 meses», Miguel sufrió un episodio de «muerte súbita», del que fue recuperado in extremis, así como «dos paradas cardiorrespiratorias».

«Cuando Miguel ingresó en el Materno Infantil de A Coruña, nos dijeron que no iba a salir adelante. Tuvo otra parada cardiorrespiratoria en el hospital, y le tuvieron que practicar una traqueotomía, con la que vive desde entonces», explicaba Alexia, «orgullosa» de su pequeño, a quien considera «un ejemplo a seguir».

«Nunca ha aceptado un 'no' por respuesta»

«Nos ha demostrado a todos que, aunque te digan que no vas a poder hacer algo —en su caso, ni hablar ni practicar deportes, «por la fatiga» que sufre y «porque podía hacerse daño con la traqueotomía»—, si te lo propones y te esfuerzas por conseguirlo, sí puedes. Es un niño que nunca ha aceptado un ‘no’ por respuesta, en el buen sentido. Es muy desafiante», resaltaba la madre del pequeño, quien, desde este pasado verano, afronta una nueva realidad.

«Nos ha demostrado a todos que, aunque te digan que no vas a poder hacer algo —en su caso, ni hablar ni practicar deportes, «por la fatiga» que sufre y «porque podía hacerse daño con la traqueotomía»—, si te lo propones y te esfuerzas por conseguirlo, sí puedes. Es un niño que nunca ha aceptado un ‘no’ por respuesta, en el buen sentido. Es muy desafiante»

«Se fatiga» y sufre «apneas mientras duerme»

Y es que, tras casi ocho años viviendo con la traqueotomía, «el pasado 18 de junio», Miguel [quien, por cierto, habla «por los codos»], fue «descanulado en el Materno», el mismo hospital donde consiguieron salvarle la vida y donde, cuatro meses después de someterse a ese procedimiento, «el 21 de octubre», volvió a ser intervenido «para cerrarle la fístula». Un proceso que su madre reconoce haber vivido «con un poco miedo», puesto que el pequeño «se fatiga» —hace hincapié—, y sufre «apneas mientras duerme», algo que «ya le pasaba con la traqueotomía», y por lo que «están haciéndole estudios».

«A veces, se ahoga o se atraganta con su propia saliva mientras duerme. Y, en ocasiones, cuando come también», especifica Alexia, quien admite que, pese a todo, su hijo encara esta nueva etapa con ilusiones renovadas.

Miguel, con su madre, Alexia Hermida, en un banco de los Jardines de Méndez Núñez, en A Coruña. / Casteleiro

«Ahora puede ir a natación, algo que le apetecía bastante, desde siempre. Al principio, iba un poco asustado, porque no hace pie en la piscina, pero ahora ya se mete de cabeza. De momento, va un día a la semana aunque, si por él fuera, iría todos. Está encantado», destaca.

«Le gusta un montón el deporte y se le da muy bien»

Una actividad que compagina con las «clases de gimnasia artística», adonde acude «también un día a la semana» [la pasada primavera, se proclamó subcampeón gallego de la liga escolar en la modalidad de salto], y «el taekwondo», que practica «dos veces por semana», aunque, «cuando se fatiga, para».

«Además, los sábados va a hockey, pero no hace esfuerzo», señala Alexia, antes de exponer que, en los últimos meses, Miguel ha tenido que «dejar el breakdance y el skate», con los que también «disfrutaba mucho». «Le gusta un montón el deporte, y se le da muy bien. Pero ha tenido que abandonar algunas de las cosillas que estaba haciendo porque se fatiga mucho», reitera la madre del pequeño, quien tras la «descanulación» y posterior cierre de la «fístula» de la traqueotomía con la que vivió durante casi ocho años, «hace rehabilitación en casa», con «un aparato de bolitas» —describe—, que sirve para incentivar su respiración.

«Aparte de hacerle los estudios del sueño por el tema de las apneas, también está con pruebas para ver si tiene traqueomalacia [debilidad de la tráquea secundaria a la traqueotomía], en cuyo caso tendrían que volver a operarle», anticipa Alexia, quien al nuevo año le pide «más investigación» que permita conocer qué provocó que su hijo sufriese el episodio de muerte súbita

«Aparte de hacerle los estudios del sueño por el tema de las apneas, también está con pruebas para ver si tiene traqueomalacia [debilidad de la tráquea secundaria a la traqueotomía], en cuyo caso tendrían que volver a operarle», anticipa Alexia, quien al nuevo año le pide «más investigación» que permita conocer qué provocó que su hijo sufriese el episodio de muerte súbita —«los especialistas aún no saben qué le pasó», afirma—, así como mayor «implicación», por parte de toda la sociedad, para favorecer la integración «de todos los niños», al margen de su condición.

«Mi hijo fue rechazado en varias escuelas municipales por miedo. Hay que entender la situación de los pequeños. No se puede juzgar sin saber lo que hay detrás», reivindica.